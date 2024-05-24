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Ураган в Донбассе: Где Армия России 24 мая пробила оборону и почему командиры ВСУ готовы сдать Украину

Сводки военкоров из зоны СВО об успехах в Харьковской области и Донбассе и о том, как в ВСУ добивают иностранных наёмников, — в материале Life.ru.

24 мая, 13:40
Военнослужащий штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военнослужащий штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Атака ВСУ на Крым 24 мая

Ночью вооружённые формирования Украины нанесли очередной удар по Крымскому полуострову. Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, для удара использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. ПВО сбила три цели. Также атака велась и по воде.

В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три морских дрона были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ, — заявили в оборонном ведомстве.

Не обошлось без жертв. Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в Симферопольском районе погибло двое человек. В районе Алушты украинские боевики попали по пустующему зданию.

Наступление под Харьковом

Продолжающееся наступление Армии России в Харьковской области стало серьёзной проблемой для ВСУ. Чтобы сдержать Российскую армию, украинскому командованию приходится стягивать резервы, но часто они даже не успевают доехать до линии боевого соприкосновения.

Удары ВС РФ были нанесены по нескольким ж/д станциям, на которых в момент поражения находились составы с военной техникой и живой силой противника, — пишет "Направленец по Украине".

У наших штурмовиков получается активно продвигаться на этом направлении. По данным канала "Северный ветер", у Волчанска — до 350 метров, у Липцов — до 300 метров. Противник потерял до 250 человек и несколько единиц техники.

ВС РФ продолжают брать новые рубежи под Купянском. Анатолий Радов заявляет, что российские военнослужащие закрепились в восточной части села Ивановка.

Точные удары ВС РФ заставляют украинских националистов прикрываться гражданской инфраструктурой. "Адекватный харьковчанин" отмечает, что вэсэушники спускаются в метро, чтобы не попасть под удар. Всем известно, что, в отличие от ВСУ, Российская армия не бьёт по мирным кварталам.

Боевая работа экипажа танка Т-90М. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевая работа экипажа танка Т-90М. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Проблемы в Харькове

После освобождения Клещеевки ВС РФ развивают успех южнее этого населённого пункта. Военный эксперт Юрий Подоляка отмечает, что "противник постепенно уходит за канал, огрызается, но понятно, что он отойдёт и ухудшит для себя ситуацию".

Взят в плен тяжело раненный инструктор французского военного легиона. По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло, — сообщает канал Win/Win, рассказывая о действиях ВСУ.

В Часовом Яре идут ожесточённые бои. "Архангел спецназа" отмечает, что обстановка сложная, так как противник всё время держит в воздухе дроны и наносит удары, но это не останавливает десантников.

Бронегруппа 98-й ВДД ВДВ подавила противника в первых застройках населённого пункта Новый, а позже был нанесён удар с применением ТОС "Солнцепёк". Штурмовые подразделения не спеша продвигаются в глубину населённого пункта, пишет автор канала.

В Красногоровке также продолжаются бои. "НгП разVeдка" говорит, что "инженерные подразделения противника продолжают в авральном темпе строить цепь фортификационных сооружений, к которым сможет отступить гарнизон".

Есть успехи западнее Авдеевки. "Два майора" фиксируют продвижение на Покровском направлении: "ВС России ведут наступательные действия в районе Очеретинского выступа у Архангельского, в районе Новопокровского, Уманского и недавно занятого Нетайлова".

Сдача территорий

Постепенно Украину готовят к сдаче территорий. Всему виной неудачи на фронтах. Напомним, говоря про ВСУ, Робби Соаве в эфире Hill TV заявил: "Они медленно отступают. Они теряют территорию. Их армия развалилась. Войска деморализованы. Они в ужасном положении".

Ведущий призывает к мирным переговорам, но допускает сдачу территорий. Если же киевский режим не сядет за стол переговоров, то Украина рискует потерять все территории. Принять новые границы готовы и украинские военнослужащие.

Военнослужащий расчёта 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Военнослужащий расчёта 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Маленькая Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она всё ещё существует как страна, и Россия даже не смотрит в этом направлении. Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю, — выразил своё мнение командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ Бакулин.

Финляндии предлагали сначала обмен территориями, от которого она отказывалась, а потом началась Зимняя война. Да, страна потеряла часть Карельского перешейка. Потом ввязалась в войну на стороне Германии, но по итогу Финляндия и СССР были добрыми соседями. Готова ли Украина к мирному существованию?

Новостной штурм: Как Армия России 22 мая прокладывает санитарную зону под Харьковом и в Донбассе
Новостной штурм: Как Армия России 22 мая прокладывает санитарную зону под Харьковом и в Донбассе
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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