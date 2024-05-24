Ураган в Донбассе: Где Армия России 24 мая пробила оборону и почему командиры ВСУ готовы сдать Украину Сводки военкоров из зоны СВО об успехах в Харьковской области и Донбассе и о том, как в ВСУ добивают иностранных наёмников, — в материале Life.ru. 24 мая, 13:40 Военнослужащий штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Атака ВСУ на Крым 24 мая

Ночью вооружённые формирования Украины нанесли очередной удар по Крымскому полуострову. Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, для удара использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. ПВО сбила три цели. Также атака велась и по воде.

— В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три морских дрона были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ, — заявили в оборонном ведомстве.

Не обошлось без жертв. Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в Симферопольском районе погибло двое человек. В районе Алушты украинские боевики попали по пустующему зданию.

Наступление под Харьковом

Продолжающееся наступление Армии России в Харьковской области стало серьёзной проблемой для ВСУ. Чтобы сдержать Российскую армию, украинскому командованию приходится стягивать резервы, но часто они даже не успевают доехать до линии боевого соприкосновения.

— Удары ВС РФ были нанесены по нескольким ж/д станциям, на которых в момент поражения находились составы с военной техникой и живой силой противника, — пишет "Направленец по Украине".

У наших штурмовиков получается активно продвигаться на этом направлении. По данным канала "Северный ветер", у Волчанска — до 350 метров, у Липцов — до 300 метров. Противник потерял до 250 человек и несколько единиц техники.

ВС РФ продолжают брать новые рубежи под Купянском. Анатолий Радов заявляет, что российские военнослужащие закрепились в восточной части села Ивановка.

Точные удары ВС РФ заставляют украинских националистов прикрываться гражданской инфраструктурой. "Адекватный харьковчанин" отмечает, что вэсэушники спускаются в метро, чтобы не попасть под удар. Всем известно, что, в отличие от ВСУ, Российская армия не бьёт по мирным кварталам.

Боевая работа экипажа танка Т-90М. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Проблемы в Харькове

После освобождения Клещеевки ВС РФ развивают успех южнее этого населённого пункта. Военный эксперт Юрий Подоляка отмечает, что "противник постепенно уходит за канал, огрызается, но понятно, что он отойдёт и ухудшит для себя ситуацию".

— Взят в плен тяжело раненный инструктор французского военного легиона. По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло, — сообщает канал Win/Win, рассказывая о действиях ВСУ.

В Часовом Яре идут ожесточённые бои. "Архангел спецназа" отмечает, что обстановка сложная, так как противник всё время держит в воздухе дроны и наносит удары, но это не останавливает десантников.

— Бронегруппа 98-й ВДД ВДВ подавила противника в первых застройках населённого пункта Новый, а позже был нанесён удар с применением ТОС "Солнцепёк". Штурмовые подразделения не спеша продвигаются в глубину населённого пункта, — пишет автор канала.

В Красногоровке также продолжаются бои. "НгП разVeдка" говорит, что "инженерные подразделения противника продолжают в авральном темпе строить цепь фортификационных сооружений, к которым сможет отступить гарнизон".

Есть успехи западнее Авдеевки. "Два майора" фиксируют продвижение на Покровском направлении: "ВС России ведут наступательные действия в районе Очеретинского выступа у Архангельского, в районе Новопокровского, Уманского и недавно занятого Нетайлова".

Сдача территорий

Постепенно Украину готовят к сдаче территорий. Всему виной неудачи на фронтах. Напомним, говоря про ВСУ, Робби Соаве в эфире Hill TV заявил: "Они медленно отступают. Они теряют территорию. Их армия развалилась. Войска деморализованы. Они в ужасном положении".

Ведущий призывает к мирным переговорам, но допускает сдачу территорий. Если же киевский режим не сядет за стол переговоров, то Украина рискует потерять все территории. Принять новые границы готовы и украинские военнослужащие.

Военнослужащий расчёта 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Маленькая Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она всё ещё существует как страна, и Россия даже не смотрит в этом направлении. Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю, — выразил своё мнение командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ Бакулин.

Финляндии предлагали сначала обмен территориями, от которого она отказывалась, а потом началась Зимняя война. Да, страна потеряла часть Карельского перешейка. Потом ввязалась в войну на стороне Германии, но по итогу Финляндия и СССР были добрыми соседями. Готова ли Украина к мирному существованию?

Авторы Даниил Черных