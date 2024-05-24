Астролог раскрыла, как на судьбу и характер человека влияет день недели, в который он родился

Характер человека зависит не только от знака зодиака и даты его рождения, но ещё и дня недели. Также важно учитывать, что в астрологии сутки начинаются с рассвета, а не с 00:00 часов, поэтому у того, кто родился в понедельник, но до рассвета, днём рождения все же является воскресенье, пояснила астролог Евгения Шустина.

Те, кто родился в понедельник, очень семейные. Они хорошие родители и любят, когда их окружает много детей. Даже карьеру такие люди строят ради семьи, отлично это совмещая. Очень ценят свой род и почитают родителей. А вот во вторник родились те, кто достигает высот и является борцом по жизни, они обычно очень сильны духом, физически развиты и имеют сильное мужское начало.

Родившиеся в среду нередко очень умны, схватывают всё на лету, прекрасно коммуницируют с людьми. Из них часто получаются хорошие продавцы. Они могут найти любую информацию и договориться с любым человеком. Тех, кто родился в четверг, можно назвать везунчиками по жизни. Их задача — приумножать то, что было дано им при рождении. Это может быть богатство, недвижимость, образование. Правда, всегда есть риск, что они начнут жить на всём готовом и всё промотают, предупредила специалист.

"Везёт в жизни и родившимся в пятницу. Они часто получают помощь от окружающих и всегда имеют деньги, несмотря на то, что могут быть ленивыми. Плюс эти люди — невероятные эстеты: они умеют наслаждаться жизнью, никуда не торопясь, но при этом всё успевая. А ещё отлично умеют говорить комплименты", — рассказала астролог в беседе с "Москвой 24".

Рождённых в субботу можно назвать очень правильными людьми. Они соблюдают традиции, правила, уважают старших. Кроме того, часто эти люди бывают успешны во второй половине жизни, когда нарабатывают опыт и уходят от негативных установок. Но если их воспитывали в дисциплине, то могут стартануть и раньше. Самые яркие личности рождаются в воскресенье. Они очень творческие, умеют показать себя и свои лучшие стороны. Это новаторы, люди-зажигалки, на которых всегда приятно смотреть. А ещё они — лидеры, у которых есть чему поучиться, заключила эксперт.