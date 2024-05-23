Каких знаков зодиака Цветочное полнолуние 23 мая благословит на любовь и счастье
Счастливая звезда вместе с полной Цветочной луной начнёт светить некоторым представителям зодиакального круга уже сегодня! Во время полнолуния 23 мая можно попытать удачу и кардинально улучшить свою жизнь, если услышать и правильно понять подсказки Вселенной.
Цветущая луна 2024: как полнолуние 23 мая изменит жизнь знаков зодиака? Обложка © Shutterstock / Ricardo Reitmeyer
Возможно, поднимая голову к небу в вечернее время суток или ранним утром, вы замечали круглую луну. И удивлялись, почему все говорят, что её фаза полнолуния наступит только в четверг, если уже в среду она казалась красивым блинчиком на ночном небе. Всё дело в том, что нам с Земли невооружённым глазом не видна разница округления ночного светила на 93% или 97%. Начиная с 95% многим казалось, что земной спутник уже на пике. Но это не так — с точки зрения астрономии Цветочное полнолуние наступит 23 мая в 16:53 по московскому времени. Да и полюбоваться "круглой" луной можно будет и в пятницу 24 мая, потому что мы не увидим ощутимой разницы из-за столь далёкого расстояния.
Но полнолуние, которое называют Цветочным или Цветущим, не только красивое, но и очень важное с точки зрения эзотерики. Как мы уже рассказывали, наступает время, когда можно "посеять" в свою жизнь всё то, что вам не хватает. Цветочное полнолуние 23 мая подарит шанс изменить свою жизнь к лучшему. А некоторым представителям знаков зодиака повезёт в этот период вдвойне. Кого благословит Цветущее полнолуние и есть ли вы в этом списке?
Знак зодиака Овен
Знак зодиака Овен и Полнолуние 23 мая: как изменится жизнь. Фото © Shutterstock / paulista
Уже во время Цветочного полнолуния 23 мая представители знака зодиака Овен могут почувствовать прилив сил, энергии и мотивации. Они будут полны решимости и готовы броситься в новые проекты и задачи. Поэтому конец мая 2024 года обязательно принесёт Овнам успех и признание в рабочей сфере, поможет подняться вверх в карьере. Из-за Цветочного полнолуния 23 мая также вырастет уверенность и целеустремлённость людей, кто по гороскопу Овен, а это поможет им достичь значительных результатов.
Знак зодиака Водолей
На что во время Цветочного полнолуния 23 мая Водолею обратить внимание? Фото © Shutterstock / PeachShutterStock
Особенно волшебное Цветущее полнолуние поможет людям, кто по гороскопу Водолей, встретить кого-то особенного в ближайшем будущем. И эта "случайность" приведёт к возникновению новых романтических отношений, наполненных взаимопониманием, уважением и страстью. А если Водолей — человек семейный, то Цветочное полнолуние поможет ощутить прилив радости и удовлетворения от совместно проведённого времени с семьёй или любимым человеком. Полнолуние 23 мая для людей со знаком зодиака Водолей окажется важным периодом, в котором они создадут много новых воспоминаний и укрепят этим связь с любимыми.
Знак зодиака Скорпион
Гороскоп для Скорпиона на Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года: что случится хорошего. Фото © Shutterstock / oscargutzo
Прямо перед и во время Цветочного полнолуния 23 мая 2024 года носители знака зодиака Скорпион могут столкнуться с новыми возможностями, которые помогут им раскрыть потенциал и продвинуться вперёд. Не только в плане карьеры, но и в романтических делах. Кстати, Цветущая луна поможет Скорпионам в любви и отношениях. Конец мая в силах оказаться для них периодом гармонии в отношениях. Люди, кто по гороскопу Скорпион, могут обнаружить новые аспекты своих чувств и укрепить связи с партнёром или, если всё ещё одиноки, встретить свою вторую половинку.
Знак зодиака Дева
В каких сферах жизни у людей со знаком Дева день полнолуния 23 мая обернётся тотальным успехом? Фото © Shutterstock / zoff
Девам — одному из самых умных знаков зодиака — Цветочное полнолуние 23 мая поможет обратить внимание на "затыки" и ошибки, из-за которых не получалось расти. В ближайшие дни после округления луны, люди-Девы наконец найдут ответы на все мучившие их вопросы. Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года подарит им такой необходимый личностный рост.