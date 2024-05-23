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23 мая, 05:00

Каких знаков зодиака Цветочное полнолуние 23 мая благословит на любовь и счастье

Счастливая звезда вместе с полной Цветочной луной начнёт светить некоторым представителям зодиакального круга уже сегодня! Во время полнолуния 23 мая можно попытать удачу и кардинально улучшить свою жизнь, если услышать и правильно понять подсказки Вселенной.

Цветущая луна 2024: как полнолуние 23 мая изменит жизнь знаков зодиака? Обложка © Shutterstock / Ricardo Reitmeyer

Цветущая луна 2024: как полнолуние 23 мая изменит жизнь знаков зодиака? Обложка © Shutterstock / Ricardo Reitmeyer

Возможно, поднимая голову к небу в вечернее время суток или ранним утром, вы замечали круглую луну. И удивлялись, почему все говорят, что её фаза полнолуния наступит только в четверг, если уже в среду она казалась красивым блинчиком на ночном небе. Всё дело в том, что нам с Земли невооружённым глазом не видна разница округления ночного светила на 93% или 97%. Начиная с 95% многим казалось, что земной спутник уже на пике. Но это не так — с точки зрения астрономии Цветочное полнолуние наступит 23 мая в 16:53 по московскому времени. Да и полюбоваться "круглой" луной можно будет и в пятницу 24 мая, потому что мы не увидим ощутимой разницы из-за столь далёкого расстояния.

Но полнолуние, которое называют Цветочным или Цветущим, не только красивое, но и очень важное с точки зрения эзотерики. Как мы уже рассказывали, наступает время, когда можно "посеять" в свою жизнь всё то, что вам не хватает. Цветочное полнолуние 23 мая подарит шанс изменить свою жизнь к лучшему. А некоторым представителям знаков зодиака повезёт в этот период вдвойне. Кого благословит Цветущее полнолуние и есть ли вы в этом списке?

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен и Полнолуние 23 мая: как изменится жизнь. Фото © Shutterstock / paulista

Знак зодиака Овен и Полнолуние 23 мая: как изменится жизнь. Фото © Shutterstock / paulista

Уже во время Цветочного полнолуния 23 мая представители знака зодиака Овен могут почувствовать прилив сил, энергии и мотивации. Они будут полны решимости и готовы броситься в новые проекты и задачи. Поэтому конец мая 2024 года обязательно принесёт Овнам успех и признание в рабочей сфере, поможет подняться вверх в карьере. Из-за Цветочного полнолуния 23 мая также вырастет уверенность и целеустремлённость людей, кто по гороскопу Овен, а это поможет им достичь значительных результатов.

Знак зодиака Водолей

На что во время Цветочного полнолуния 23 мая Водолею обратить внимание? Фото © Shutterstock / PeachShutterStock

На что во время Цветочного полнолуния 23 мая Водолею обратить внимание? Фото © Shutterstock / PeachShutterStock

Особенно волшебное Цветущее полнолуние поможет людям, кто по гороскопу Водолей, встретить кого-то особенного в ближайшем будущем. И эта "случайность" приведёт к возникновению новых романтических отношений, наполненных взаимопониманием, уважением и страстью. А если Водолей — человек семейный, то Цветочное полнолуние поможет ощутить прилив радости и удовлетворения от совместно проведённого времени с семьёй или любимым человеком. Полнолуние 23 мая для людей со знаком зодиака Водолей окажется важным периодом, в котором они создадут много новых воспоминаний и укрепят этим связь с любимыми.

Знак зодиака Скорпион

Гороскоп для Скорпиона на Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года: что случится хорошего. Фото © Shutterstock / oscargutzo

Гороскоп для Скорпиона на Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года: что случится хорошего. Фото © Shutterstock / oscargutzo

Прямо перед и во время Цветочного полнолуния 23 мая 2024 года носители знака зодиака Скорпион могут столкнуться с новыми возможностями, которые помогут им раскрыть потенциал и продвинуться вперёд. Не только в плане карьеры, но и в романтических делах. Кстати, Цветущая луна поможет Скорпионам в любви и отношениях. Конец мая в силах оказаться для них периодом гармонии в отношениях. Люди, кто по гороскопу Скорпион, могут обнаружить новые аспекты своих чувств и укрепить связи с партнёром или, если всё ещё одиноки, встретить свою вторую половинку.

Знак зодиака Дева

В каких сферах жизни у людей со знаком Дева день полнолуния 23 мая обернётся тотальным успехом? Фото © Shutterstock / zoff

В каких сферах жизни у людей со знаком Дева день полнолуния 23 мая обернётся тотальным успехом? Фото © Shutterstock / zoff

Девам — одному из самых умных знаков зодиака — Цветочное полнолуние 23 мая поможет обратить внимание на "затыки" и ошибки, из-за которых не получалось расти. В ближайшие дни после округления луны, люди-Девы наконец найдут ответы на все мучившие их вопросы. Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года подарит им такой необходимый личностный рост.

Не знаете, где искать настоящее счастье? Ответ уже давно дал Омар Хайям
Не знаете, где искать настоящее счастье? Ответ уже давно дал Омар Хайям
Елизавета Терешкова
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