Каких знаков зодиака Цветочное полнолуние 23 мая благословит на любовь и счастье

Возможно, поднимая голову к небу в вечернее время суток или ранним утром, вы замечали круглую луну. И удивлялись, почему все говорят, что её фаза полнолуния наступит только в четверг, если уже в среду она казалась красивым блинчиком на ночном небе. Всё дело в том, что нам с Земли невооружённым глазом не видна разница округления ночного светила на 93% или 97%. Начиная с 95% многим казалось, что земной спутник уже на пике. Но это не так — с точки зрения астрономии Цветочное полнолуние наступит 23 мая в 16:53 по московскому времени. Да и полюбоваться "круглой" луной можно будет и в пятницу 24 мая, потому что мы не увидим ощутимой разницы из-за столь далёкого расстояния.

Но полнолуние, которое называют Цветочным или Цветущим, не только красивое, но и очень важное с точки зрения эзотерики. Как мы уже рассказывали, наступает время, когда можно "посеять" в свою жизнь всё то, что вам не хватает. Цветочное полнолуние 23 мая подарит шанс изменить свою жизнь к лучшему. А некоторым представителям знаков зодиака повезёт в этот период вдвойне. Кого благословит Цветущее полнолуние и есть ли вы в этом списке?

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен и Полнолуние 23 мая: как изменится жизнь. Фото © Shutterstock / paulista

Уже во время Цветочного полнолуния 23 мая представители знака зодиака Овен могут почувствовать прилив сил, энергии и мотивации. Они будут полны решимости и готовы броситься в новые проекты и задачи. Поэтому конец мая 2024 года обязательно принесёт Овнам успех и признание в рабочей сфере, поможет подняться вверх в карьере. Из-за Цветочного полнолуния 23 мая также вырастет уверенность и целеустремлённость людей, кто по гороскопу Овен, а это поможет им достичь значительных результатов.

Знак зодиака Водолей

На что во время Цветочного полнолуния 23 мая Водолею обратить внимание? Фото © Shutterstock / PeachShutterStock

Особенно волшебное Цветущее полнолуние поможет людям, кто по гороскопу Водолей, встретить кого-то особенного в ближайшем будущем. И эта "случайность" приведёт к возникновению новых романтических отношений, наполненных взаимопониманием, уважением и страстью. А если Водолей — человек семейный, то Цветочное полнолуние поможет ощутить прилив радости и удовлетворения от совместно проведённого времени с семьёй или любимым человеком. Полнолуние 23 мая для людей со знаком зодиака Водолей окажется важным периодом, в котором они создадут много новых воспоминаний и укрепят этим связь с любимыми.

Знак зодиака Скорпион

Гороскоп для Скорпиона на Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года: что случится хорошего. Фото © Shutterstock / oscargutzo

Прямо перед и во время Цветочного полнолуния 23 мая 2024 года носители знака зодиака Скорпион могут столкнуться с новыми возможностями, которые помогут им раскрыть потенциал и продвинуться вперёд. Не только в плане карьеры, но и в романтических делах. Кстати, Цветущая луна поможет Скорпионам в любви и отношениях. Конец мая в силах оказаться для них периодом гармонии в отношениях. Люди, кто по гороскопу Скорпион, могут обнаружить новые аспекты своих чувств и укрепить связи с партнёром или, если всё ещё одиноки, встретить свою вторую половинку.

Знак зодиака Дева

В каких сферах жизни у людей со знаком Дева день полнолуния 23 мая обернётся тотальным успехом? Фото © Shutterstock / zoff