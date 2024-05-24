Бедняга-мопс умер во время перелёта из Якутска в Москву

В аэропорту Шереметьево во время проведения пограничного ветеринарного контроля был обнаружен пёс без признаков жизни. Это был мопс, прибывший в столицу из Якутска. Причина гибели животного пока не установлена.

"С учётом представленного ветеринарного паспорта и проведённых иммунизаций, исключающих инфекционные заболевания, животное направлено на утилизацию", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ведомстве отметили, что не все животные способны справиться с эмоциональной нагрузкой и стрессом в поездке, разница в атмосферном давлении может вызвать проблемы с дыханием. Ещё один враг любого любимца в полёте — это терморегуляция, ведь хвостатые путешественники подвержены перегреву даже не в очень жаркую погоду. Россельхознадзор перечислил породы собак из группы риска. В основном это оказались брахицефалы — собаки, у которых лицевой отдел черепа короче, чем мозговой: французские и английские бульдоги, мопсы, пекинесы, боксёры.

Специалисты предупреждают, что для перевозки питомца именно таких пород — с укороченной мордой — требуются контейнеры и переноски большего размера. Им нужно больше пространства, чтобы обеспечить интенсивный воздухообмен.