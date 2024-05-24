Стало известно, кто бросил грустного и молчаливого мальчика, которого нашли на улице в Новороссийске Мальчика, которого нашли у остановки в Новороссийске, оставил там мужчина 24 мая, 13:13 Мальчик, которого нашли в селе Кирилловке. Фото © Управление МВД России по городу Новороссийску

Молчаливого мальчика, которого три дня назад нашли одного в селе Кирилловке, что в Новороссийске Краснодарского края, оставил там некий мужчина. Этот момент попал на камеры наблюдения, видео публикует телеграм-канал Kub Mash.

До остановки, у которой его и заметили прохожие, ребёнок дошел сам. Он наконец заговорил и назвал своё имя — Заур.

Мальчика, которого нашли у остановки в Новороссийске, оставил там мужчина. Видео © Telegram/Kub Mash

Всех, кто знает мальчика или обладает какой-либо информацией о нём, просят незамедлительно сообщить по номерам телефонов (8617) 60-55-10 или 102.

Напомним, 22 мая стало известно, что в селе Кирилловка нашли одинокого мальчика, которому на вид около пяти лет. Ребёнок без взрослых стоял около остановки общественного транспорта на улице Красной. Малыш не разговаривает и не может ничего рассказать о родителях. Их поиском сейчас занимается полиция.

Авторы Александра Вишнякова