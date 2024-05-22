Пятилетнего мальчика-беспризорника нашли в Новороссийске, он молчит и грустит
Полиция Новороссийска ищет родных мальчика, которого нашли у остановки
Мальчик, которого нашли в селе Кирилловка. Фото © Управление МВД России по г. Новороссийску
В селе Кирилловка, что в Новороссийске Краснодарского края, нашли одинокого мальчика, которому на вид около пяти лет. Ребёнок без взрослых стоял около остановки общественного транспорта на улице Красной. Малыш не разговаривает и не может ничего рассказать о родителях. Их поиском сейчас занимается полиция.
"Устанавливается личность родителей и ребёнка. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба незамедлительно сообщить по номерам телефонов (8617) 60-55-10 или 102", — попросило управление МВД России по г. Новороссийску и опубликовало фото грустного малыша.
Ранее в селе Сунтар в Якутии нашли двоих пропавших детей. Девятилетний мальчик и семилетняя девочка отправились поиграть на площадку накануне вечером и пропали — оказалось, что они находятся в страшной ловушке совсем рядом с домом.