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22 мая, 10:01

Пятилетнего мальчика-беспризорника нашли в Новороссийске, он молчит и грустит

Полиция Новороссийска ищет родных мальчика, которого нашли у остановки

Мальчик, которого нашли в селе Кирилловка. Фото © Управление МВД России по г. Новороссийску

Мальчик, которого нашли в селе Кирилловка. Фото © Управление МВД России по г. Новороссийску

В селе Кирилловка, что в Новороссийске Краснодарского края, нашли одинокого мальчика, которому на вид около пяти лет. Ребёнок без взрослых стоял около остановки общественного транспорта на улице Красной. Малыш не разговаривает и не может ничего рассказать о родителях. Их поиском сейчас занимается полиция.

"Устанавливается личность родителей и ребёнка. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба незамедлительно сообщить по номерам телефонов (8617) 60-55-10 или 102", — попросило управление МВД России по г. Новороссийску и опубликовало фото грустного малыша.

18-летнюю девушку похитили из ТЦ в Петербурге, она в тайне написала жуткое СМС семье и пропала
18-летнюю девушку похитили из ТЦ в Петербурге, она в тайне написала жуткое СМС семье и пропала

Ранее в селе Сунтар в Якутии нашли двоих пропавших детей. Девятилетний мальчик и семилетняя девочка отправились поиграть на площадку накануне вечером и пропали — оказалось, что они находятся в страшной ловушке совсем рядом с домом.

Владимир Озеров
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