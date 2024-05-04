Пропавших в Якутии детей нашли в страшной ловушке прямо у дома
В якутском селе Сунтар ночью нашли двоих пропавших детей в заброшенном здании
Минувшей ночью в селе Сунтар в Якутии нашли двоих пропавших детей. Девятилетний мальчик и семилетняя девочка отправились поиграть на площадку накануне вечером и пропали — оказалось, что они зашли в заброшенное здание, где у них за спиной закрылась дверь. Искать их пошли всем селом.
"Дети вышли играть на площадку около семи часов вечера 3 мая. Около 10 часов вечера в дежурную часть обратился житель села Сунтар, отчим детей. Информация о пропаже детей активно начала распространяться в социальных сетях. На поиски вышло около 200 человек, в том числе добровольцы, задействовано около 40 автомобилей", — сообщил в беседе с агентством ЯСИА первый замглавы Сунтарского района Николай Александров.
Районная администрация с комиссией по ЧС организовали оперативный штаб и обеспечивали координацию участвовавших в поисках местных спасателей и полицейских. Детей удалось найти в заброшке совсем неподалёку от их дома, когда на часах было около двух ночи по местному времени. Члены поисковой группы, состоявшей из полицейских, сотрудников службы спасения и одного добровольца, увидели, как дети машут им из окна здания. Ребята объяснили, что за ними закрылась дверь и они не смогли выбраться самостоятельно.
Мальчика и девочку отвезли в дежурную часть отдела по делам несовершеннолетних, а после этого отправили в медицинское учреждение для осмотра. Они не пострадали, хотя и неслабо испугались.
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