18-летнюю девушку похитили из ТЦ в Петербурге, она в тайне написала жуткое СМС семье и пропала

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку прямо из кафе в торговом центре "Ока", потерпевшая успела по телефону сообщить родным о нападении. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По предварительной информации, злоумышленники вывели девушку из ТЦ и затолкали в автомобиль, после чего повезли её в неизвестном направлении. Пленница успела отправить семье два сообщения. В первом она рассказала, что машина движется по трассе в сторону Москвы, затем написала, что они проезжают Заволжск Ивановской области. После этого связь с девушкой оборвалась. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.