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18-летнюю девушку похитили из ТЦ в Петербурге, она в тайне написала жуткое СМС семье и пропала

Девушку похитили прямо из ТЦ в Петербурге и увезли в неизвестном направлении

22 мая, 08:05
Неизвестные похитили девушку в Петербурге, затолкав её в автомобиль. Обложка © Freepik

Неизвестные похитили девушку в Петербурге, затолкав её в автомобиль. Обложка © Freepik

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку прямо из кафе в торговом центре "Ока", потерпевшая успела по телефону сообщить родным о нападении. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По предварительной информации, злоумышленники вывели девушку из ТЦ и затолкали в автомобиль, после чего повезли её в неизвестном направлении. Пленница успела отправить семье два сообщения. В первом она рассказала, что машина движется по трассе в сторону Москвы, затем написала, что они проезжают Заволжск Ивановской области. После этого связь с девушкой оборвалась. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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