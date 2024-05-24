Сборная России объявила состав на матч с Белоруссией 7 июня
Сборная России объявила состав игроков на июньские сборы, которые начнутся с товарищеского матча против команды из Белоруссии. Игра пройдёт в Минске 7 июня. В итоговом списке заявили 27 футболистов.
Окончательный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией 7 июня. Фото © Telegram / Сборная России по Футболу
Нападающие:
- Фёдор Чалов
- Иван Сергеев
- Константин Тюкавин
Полузащитники:
- Антон Миранчук
- Алексей Миранчук
- Артём Карпукас
- Арсен Захарян
- Данил Глебов
- Лечи Садулаев
- Кирилл Щетинин
- Далер Кузяев
- Александр Черников
- Данил Пруцев
- Иван Обляков
Защитники:
- Даниил Хлусевич
- Александр Солдатенков
- Никита Чернов
- Илья Вахания
- Игорь Дивеев
- Александр Сильянов
- Евгений Морозов
- Максим Осипенко
- Юрий Горшков
Вратари:
- Андрей Лунёв
- Матвей Сафонов
- Илья Лантратов
- Александр Максименко
Ранее стало известно, что матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе "Динамо". До этого сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой россиян со счётом 4:2.
Пётр Ковалёв / ТАСС