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24 мая, 13:45

Сборная России объявила состав на матч с Белоруссией 7 июня

Сборная России объявила состав игроков на июньские сборы, которые начнутся с товарищеского матча против команды из Белоруссии. Игра пройдёт в Минске 7 июня. В итоговом списке заявили 27 футболистов.

Окончательный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией 7 июня. Фото © Telegram / Сборная России по Футболу

Окончательный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией 7 июня. Фото © Telegram / Сборная России по Футболу

Нападающие:

  • Фёдор Чалов
  • Иван Сергеев
  • Константин Тюкавин

Полузащитники:

  • Антон Миранчук
  • Алексей Миранчук
  • Артём Карпукас
  • Арсен Захарян
  • Данил Глебов
  • Лечи Садулаев
  • Кирилл Щетинин
  • Далер Кузяев
  • Александр Черников
  • Данил Пруцев
  • Иван Обляков

Защитники:

  • Даниил Хлусевич
  • Александр Солдатенков
  • Никита Чернов
  • Илья Вахания
  • Игорь Дивеев
  • Александр Сильянов
  • Евгений Морозов
  • Максим Осипенко
  • Юрий Горшков

Вратари:

  • Андрей Лунёв
  • Матвей Сафонов
  • Илья Лантратов
  • Александр Максименко
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Ранее стало известно, что матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе "Динамо". До этого сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой россиян со счётом 4:2.

Обложка ©

Пётр Ковалёв / ТАСС

Алексей Берковиц
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