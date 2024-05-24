Сборная России объявила состав на матч с Белоруссией 7 июня

Сборная России объявила состав игроков на июньские сборы, которые начнутся с товарищеского матча против команды из Белоруссии. Игра пройдёт в Минске 7 июня. В итоговом списке заявили 27 футболистов.

Окончательный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией 7 июня. Фото © Telegram / Сборная России по Футболу

Ранее стало известно, что матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе "Динамо". До этого сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой россиян со счётом 4:2.