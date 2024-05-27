Космический геморрой: Почему без России миссия ExoMars стала болью Европы Европейское космическое агентство вновь обратилось к помощи NASA, которое больше десяти лет назад отказало в этой помощи. 26 мая, 21:31 Весной 2022 года уникальный европейский марсоход "Розалинд Франклин" был практически готов к отправке на Марс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel, Triff, © Freepik

Краткое содержание предыдущих серий: весной 2022 года уникальный европейский марсоход "Розалинд Франклин" был практически готов к отправке на Марс и ждал своего часа в Турине. Ещё за год до этого его тщательно и заботливо сроднили с российским "Казачком", который должен был служить посадочной платформой, а в разложенном виде — превратиться в полноценную стационарную научную станцию с целым набором собственных исследовательских приборов. "Роскосмос" готов был предоставить для их запуска ракету-носитель "Протон", которая, к слову, завершает свою славную историю: осталось всего несколько изделий, а в дальнейшем планируется перейти на носители "Ангара".

Марсоход "Розалинд Франклин" на российской платформе "Казачок" в декабре 2020 года. Фото © esa.int

Так вот, в самый, можно сказать, ответственный момент, когда уже оставались считаные месяцы до отправки на Байконур и пуска, Европейское космическое агентство демонстративно и торжественно отказывается от помощи России в таком важном деле, имеющем, очень возможно, историческое значение. Дело в том, что именно у Европы есть максимальные шансы найти жизнь на Марсе первой, если, конечно, эта жизнь там есть.

Почему? На поверхности Марса совершенно точно искать нечего: Красная планета перед бьющей из космоса радиацией практически беззащитна, у неё ни магнитного поля нормального нет, ни атмосферы достаточно плотной, воздух разрежённый, как у нас где-нибудь высоко в горах. А радиация, как известно, уничтожает на атомном уровне, разрушает сложные молекулы, от какого-либо ДНК и РНК быстро оставит рожки да ножки.

Но грунт и лёд в этом грунте (а его там довольно много, это определили спутниковые приборы) — хорошая защита от солнечного и галактического излучения. Значит, если есть на Марсе жизнь, искать её надо под поверхностью. И некоторые марсоходы это уже практикуют: бурильная установка есть и у Curiosity, и у Perseverance. Кстати, Perseverance упаковал целую дюжину герметичных капсул с грунтом, которые сейчас лежат на Марсе и ждут, когда их заберут и доставят на Землю для анализа на предмет исторического открытия.

Но "дрели" обоих этих марсоходов способны проникнуть на глубину всего несколько сантиметров. Конечно, это уже интересно, но всё-таки хотелось бы копнуть глубже. Именно в этом смысле "Розалинд Франклин" превосходит их и себе равных не имеет — её бур может уходить на двухметровую глубину. Для астробиологов — искателей внеземной жизни — это означает барабанную дробь: они с замиранием сердца ждут запуска этого марсохода.

Испытания бурильной установки марсохода "Розалинд Франклин" миссии ExoMars. Видео © YouTube / SciTech Daily

Поэтому превосходное "мы с вами не дружим", слов нет, — красивый поступок по отношению к собственным учёным и аэрокосмическим инженерам, которые потратили весомую часть жизни на создание марсохода "Розалинд Франклин". Но сейчас получается следующее: пусковое окно (удобный момент для полёта на Марс) пропущено, теперь надо ждать до 2028 года, а за это время решить, на чём запускать уникальный ровер и внутри чего его на Марсе высаживать.

На чём запускать? После "развода" с Россией было заявлено, что на Falcon 9. Сейчас уже конкретное название носителя не упоминается. Говорится только, что будет один из тех, которые стартуют с территории США. Так или иначе, выходит, что марсоход, которому совершенно ни к чему лишние беспокойства, нужно будет переправлять через океан. Отдельной историей стало рассоединение марсохода и "Казачка". В Институте космических исследований РАН эту операцию сравнили с разделением сиамских близнецов. В марте 2023 года об этом была достигнута какая-то договорённость, но позже в Институте космических исследований рассказали, что по факту оказалось трудно вернуть платформу в Россию из-за санкций и таможенных ограничений. Европейская сторона же жаловалась, что без российских специалистов невозможно снять с платформы европейские приборы. И наконец, за предстоящие четыре года предстоит с нуля создать, полностью испытать и подготовить замену "Казачку" — новый посадочный модуль. Европейское космическое агентство (ESA) для этого призвало на помощь частные компании.

NASA, со своей стороны, тоже пообещало помочь, об этом на днях подписан целый меморандум. Помощь от NASA будет заключаться в создании и предоставлении Европе радиоизотопного термогенератора для марсохода — очень нужного в суровых условиях Марса прибора, который миссия тоже могла получить от "Роскосмоса" вкупе с ракетой и платформой.

Интересно, что изначально Европейское космическое агентство (ESA) и хотело запускать свой марсоход вместе с NASA, то есть на ракете Atlas V, но NASA в 2012 году извинилось и вышло из проекта, сославшись на нехватку денег. Между тем сейчас тоже неясно, что лишних денег много: как раз недавно американское правительство урезало бюджет своего же собственного NASA, пришлось уволить почти пятьсот сотрудников Jet Propulsion Laboratory, а самое главное — не по средствам оказалась миссия по доставке на Землю вышеупомянутых капсул с марсианским грунтом, собранных ровером Perseverance. Пришлось кинуть клич по всей Америке, чтобы светлые головы предложили способы сделать это дешевле, быстрее и так далее. И в этих условиях NASA сейчас пытается помочь европейским коллегам, которые тоже, может быть, в шаге от открытия, только они сами себе сделали этот шаг максимально трудным.

Авторы Адель Романенкова