Европа захотела объяснений после заявления Эстонии о буях на реке Нарве

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз внимательно следит за происходящим на эстонско-российской границе и ждёт от Москвы пояснений в связи с заявлением МВД Эстонской Республики о том, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарве.

Напомним, эстонские правоохранители ранее заявили, что якобы российские пограничники сняли буи на реке Нарве, служившие для разграничения судоходных путей. Стоит отметить, что их расположение на воде каждую весну может меняться. В ведомстве утверждают, что в этом году Москве не понравились предложенные места размещения, и она забраковала около половины из предусмотренных 250 буёв. А недавно Life.ru рассказывал, что в Эстонии предложили закрывать на ночь ещё один КПП на границе с Россией. Речь идёт о пункте пропуска под названием "Койдула". Однако уточнялось, что ограничение работы может негативно сказаться на экономике прилегающих к границе районов.