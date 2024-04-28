В Эстонии предложили закрывать на ночь ещё один КПП на границе с Россией

Правительство Эстонии планирует закрывать КПП "Койдула" на ночь после того, как такое решение приняли в отношении границы в Нарве. Об этом сообщил министр финансов прибалтийской республики Март Вырклаэв в эфире радио ERR.

"Для этого есть две причины. Во-первых, более тщательное соблюдение санкций. Транспортные потоки уменьшились, и мы не должны держать границу с РФ открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определённая экономия", — сказал министр.

Ограничение работы пограничного пункта пропуска в ночное время может негативно сказаться на экономике для прилегающих к границе районов. Ранее радиостанция сообщала, что власти приняли решение с 1 мая открыть пограничный переход в Нарве с 07:00 утра до 23:00 вечера, в то время как КПП "Койдула" и "Лухамаа" планировалось оставить открытыми в ночное время.