Операторы БПЛА показали, как безопасно доставляют товарищам еду и лекарства на передовую

Беспилотники выполняют широкий спектр задач в зоне спецоперации (СВО), одна из них — доставка лекарств и продовольствия на самые опасные участки фронта. Операторы группировки войск "Днепр" Вооружённых сил (ВС) России показали, как с помощью дронов отправляют предметы первой необходимости товарищам на передовую.

Операторы группировки "Днепр" показали гусеничный FPV-дрон для перевозки боеприпасов и раненых. Видео © Телеканал "Звезда"

Небольшой дрон может перенести на себе до 600 граммов груза: это — бутылка воды и маленькая аптечка при необходимости. Когда этого недостаточно, в дело вступают большие беспилотники грузоподъёмностью до 50 килограммов. В таком случае бойцы могут получить еду, воду и топливо для генераторов. Кроме того, дроны способны выполнять боевые задачи. В частности, переносить на себе две 120-миллиметровые мины.

Российские бойцы могут отправить припасы по земле, не прибегая к задействованию личного состава. По словам военного с позывным Ветер, одарённые бойцы собрали три экспериментальных модели моноколёсных аппаратов.

"Подарили нам моноколёса. Мы данный экземпляр используем для доставки материальных средств, продуктов, боеприпасов, а также эвакуации раненых, больных. Составная у него очень простая, то есть: внутри батарейка, управление, управление всё идёт от FPV", — подчеркнул военный в беседе с телеканалом "Звезда".