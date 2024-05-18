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18 мая, 20:41

Российские военные оборудовали полевую базу для ремонта трофейных дронов ВСУ

Военнослужащие российской группировки "Центр" оборудовали в зоне СВО ремонтную базу, на которой круглосуточно осуществляется ремонт повреждённых беспилотников. Среди сломанных дронов немало трофейных устройств: их не только перепрошивают, но и очищают от нацистской символики. Кадрами работы бойцов поделились в Минобороны РФ.

По словам инженера-техника с позывным Грек, большинство нуждающихся в обслуживании беспилотников — украинские. Специалисты производят замену вышедших из строя узлов и агрегатов, отправляя квадрокоптеры обратно на передовую. Некоторые запчасти производятся самостоятельно с использованием 3D-принтеров.

Российские военные оборудовали полевую базу для ремонта трофейных дронов ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"На базе ремонтного центра организованы и подготовительные курсы, где военнослужащие изучают теоретические основы работы с разведывательными и ударными дронами, оттачивают мастерство пилотирования БПЛА на специальном полигоне", — добавили в военном ведомстве.

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А один из сбитых дронов ВСУ недавно стал достоянием музея телешоу "Поле чудес". Необычный подарок Леониду Якубовичу сделал военнослужащий Войск радиоэлектронной борьбы.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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