Уровень профи: Обзор-сравнение TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra В России начались продажи смартфона с профессиональной камерой 4К, который стоит в два раза дешевле аналогов. 31 мая, 17:59 TECNO CAMON 30 Premier 5G не просто многообещающая новинка, но и конкурент для лидеров этого направления в линейке смартфонов. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Флагман с полнофокусной системой из четырёх камер по 50 Мп и возможностями съёмки 4К/60 выводит бренд на другой уровень, и теперь TECNO CAMON 30 Premier 5G не просто многообещающая новинка, но и конкурент для лидеров этого направления в линейке смартфонов, например Xiaomi 14 Ultra. Редакция Life решила сравнить две модели и рассказать о впечатлениях.

Позиционирование

Телефоны TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra и их зарядные устройства. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Компания TECNO выпустила в России новый смартфон CAMON 30 Premier 5G. Некогда линейка CAMON была представлена моделями бюджетного сегмента, конкурирующими с сериями Redmi Note, Galaxy A и так далее. Однако CAMON 30 Premier 5G уже смело можно отнести к категории бюджетного флагмана. Новинка вполне сравнится по набору опций с любым топовым смартфоном других брендов и не уступит в качестве их исполнения. Впрочем, на то этот флагман и "бюджетный": за относительно небольшой прайс CAMON 30 Premier 5G даст пользователю "пощупать" практически все функции, которые в других условиях были бы доступны человеку на устройстве с ценником в полтора-два раза выше.

Видео

Видео, снятое на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Илья Исаев

Основным мерилом статусности смартфонов уже лет десять как являются камеры. В этом плане CAMON 30 Premier 5G соответствует флагманскому набору объективов и их возможностей. В роли сенсора основного модуля на 50 Мп выступает Sony IMX890. Он используется в линейке CAMON впервые, следовательно, и возможности он дарит CAMON 30 Premier 5G уникальные.

Видео, снятое на Xiaomi 14 Ultra. © Life.ru / Илья Исаев

В первую очередь стоит отметить поддержку записи видео в 4К при фреймрейте 60 FPS. Большой приятностью является то, что в этом режиме работает ещё и оптическая стабилизация. Причём стабилизация эта здесь не для красного словца — она на самом деле справляется со своей задачей. Она хорошо выдерживает ходьбу и даже имеет что противопоставить бегу, езде на машине по ухабистым дорогам и плаванию на лодке по беспокойному Охотскому морю. Кроме того, благодаря технологии TECNO Polar Ace CAMON 30 Premier 5G может снимать в 4K/30 одновременно с режимом HDR и шумоподавлением, что вообще очень редко встретишь, и видео получатся не только плавными, но и детализированными.

Разумеется, качества iPhone вы на выходе не получите. Но качеством iPhone в плане стабилизации никто не может похвастаться. Даже упомянутый выше Xiaomi 14 Ultra. Который, впрочем, в отличие от CAMON 30 Premier 5G, поддерживает запись в 4К даже со 120 FPS. Хотя принципиальной разницы в плане стабилизации это не даёт.

Объяснять преимущества разрешения 4К в 2024 году — это моветон. Тем не менее стоит подчеркнуть несколько основных достоинств данного формата: возможность просмотра видео на большом экране без артефактов, обрезка изображения для построения удачного кадра, более детализированное видео, отдельные кадры которого можно "резать" на фотографии.

Всё это даёт и Xiaomi 14 Ultra. Но за какую цену?









Днём, в ясную погоду, картинка получается безупречной. Имеются насыщенные цвета, корректная работа баланса белого, динамический диапазон не доставит проблем, если, конечно, не снимать при контровом свете. TECNO уступает Xiaomi разве что в уровне шарпинга — у TECNO он интенсивнее.

Примечательно, что всё перечисленное тождественно и для второй камеры TECNO — перископического 50-мегапиксельного телеобъектива (ISOCELL JN1) с трёхкратным оптическим зумом. Разве что стабилизация при съёмке на неё работает менее плавно, что в целом логично: чем сильнее приближение, тем чувствительнее камера к движениям.

Ниже примеры записи видео с TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra в дневное и ночное время суток.

Фото







В плане фотовозможностей новинка TECNO тоже приятно удивляет. Особенно если оглядываться на то, что предлагал бренд в линейке CAMON раньше. Sony IMX890 — отличный сенсор, который давно себя зарекомендовал в таких флагманах и субфлагманах, как, например, Realme 12 Pro+ и не только.

Дневная съёмка хороша. Широкий динамический диапазон и интеллектуальный HDR делают TECNO CAMON 30 Premier 5G универсальным "фоторужьём". Из нареканий можно отметить разве что не всегда идеальную детализацию, но точно лучшую в своём ценовом сегменте, при желании можно включить сверхчёткий режим 100 Мп. При просмотре снимков в миниатюре на это сложно обратить внимание, но вот при кропе или на большом экране артефакты становятся заметны. Xiaomi страдает из-за этого изъяна в гораздо меньшей степени.

Зум-камера обладает трёхкратным оптическим приближением. Она чуть сильнее шарпит за счёт умных алгоритмов, чем основной модуль, что если и является проблемой, то незначительной. Вообще, зум 3х — это что-то вроде золотого стандарта. Двукратное увеличение — мало, а пятикратное — много. "Трёшка" подходит для всех случаев. Особенно для обзорных экскурсий, когда критически важно выхватывать на общих планах ключевые детали. В этом плане Xiaomi выигрывает разве что наличием дополнительного модуля с пятикратным зумом.

Максимальный зум — 60х. Он, как и во всех других смартфонах, чисто для галочки: выжать из него что-либо удобоваримое невозможно. Да и в целом порог адекватности — 10х. Дальше начинается мрак. У Xiaomi хорошее приближение доступно вплоть до 30х.

Ночная съемка от TECNO CAMON 30 Premier 5G. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Ночью смартфон TECNO снимает достаточно хорошо. Особенно если включать вручную ночной режим и не уповать на автомат. Отдельно стоит похвалить новинку CAMON за поддержку ночного режима телевиком. Приятная редкость для среднебюджетных смартфонов.

Любопытно, что у Xiaomi небольшое преимущество в режиме ночной съёмки. Оно, безусловно есть, но разница не на голову.

Ультраширокий модуль (Hi-5022Q) также имеет разрешение 50 Мп. С его помощью можно получать удачные кадры при хорошем свете. Однако нужно учитывать сильное искажение геометрии по краям. То есть "ультраширик" больше годится для упаковки в кадр больших объектов (построек, например) с близкого расстояния, нежели для съёмки пейзажей.

Селфи с TECNO CAMON 30 Premier 5G. Фото © Life.ru / Роман Кильдюшкин

Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Снимает прилично, главное — не забыть отрегулировать установленные заводом "улучшайзеры". Отдельный поклон бренду за наличие автофокуса по глазам, так как и некоторые более дорогие устройства до сих пор не могут похвастаться данной опцией.

Производительность

Задняя панель смартфонов TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Сердцем TECNO CAMON 30 Premier 5G является новый MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. В нём восемь ядер, работающих на частоте от 2 до 3,1 ГГц. Выполнен по крайне актуальному четырёхнанометровому техпроцессу, что является гарантом умеренного показателя автономности, но об этом позже. Графика — Mali G610 MC6. Оперативная память — 12 ГБ с расширением на дополнительные 12 ГБ за счёт постоянной памяти, а сама постоянная — 512 ГБ. И то и другое — достойные одобрения параметры.

А Xiaomi 14 Ultra работает на Snapdragon 8 Gen 3. Частота уже до 3,3 ГГц, а за графику отвечает Adreno 750, но при этом техпроцесс такой же — 4 нм. Оперативка — до 16 ГБ, постоянная — 512 Гб.

Разумеется, Xiaomi в синтетических тестах выдаёт результат лучше. MediaTek Dimensity 8200 Ultimate находится на уровне Snapdragon 8 Gen 1. Однако это не значит, что TECNO — слабый смартфон.

Например, интерфейс TECNO CAMON 30 Premier 5G работает молниеносно. С играми тоже проблем нет. Genshin Impact работает на максимальных настройках графики, а Warzone — на средних. При этом игры воспроизводятся со стабильным фреймрейтом. Нагрев имеется, но он не критичный.

В роли оболочки — HiOS. Платформа — Android 14. HiOS — функциональная, в меру нагруженная уникальными опциями оболочка, которая, впрочем, требует привыкания.

Дисплей и звук

TECNO CAMON 30 Premier 5G . Фото © Life.ru / Илья Исаев

TECNO CAMON 30 Premier оборудован 6,77-дюймовой матрицей LTPO AMOLED с разрешением 1264 на 2780 пикселей, частотой обновления от 10 до 120 Гц, а также пиковой яркостью 1400 нит.

На практике экран такой же впечатляющий, как на бумаге. В первую очередь он радует тончайшими рамками по всему периметру. Показатель яркости чуть-чуть меньше Xiaomi 14 Ultra, визуально Xiaomi в два раза ярче, однако его хватает для лёгкой читаемости под прямыми солнечными лучами.

Звук здесь стерео, с поддержкой Dolby Atmos. Он не плоский, но и не такой фактурный, как у 14 Ultra. Громкости хватит для просмотра TikTok в метро без наушников, то есть смартфон очень громкий. Разъёма для наушников нет, но для TWS-гарнитур предусмотрен Bluetooth 5.3.

Дизайн и автономность

Упаковки TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Хотя дизайн и идёт в обзоре предпоследним пунктом, по значению он таковым не является. Экстерьер TECNO CAMON 30 Premier 5G можно с лёгкостью назвать выдающимся.

Края смартфона, как и задняя крышка, выполнены из алюминия. Камеры оформлены в большой круглый блок. Имеется вставка из экозамши с текстурой мрамора. У многих, вероятно, возникнут опасения относительно практичности замши в составе материалов корпуса, но на текущий момент мы их подтвердить не можем. Примерно за неделю использования смартфон не получил необратимых загрязнений. В конце концов, в комплекте со смартфоном идёт стильный, а главное, крепкий чехол, которым, если что, кляксу можно будет и прикрыть.

Несмотря на солидные габариты, весит смартфон всего 210 граммов. Да-да, для 6,8-дюймовой махины с аккумулятором на 5000 мАч данный параметр — это "всего". К слову об аккумуляторе, он поддерживает быструю зарядку мощностью до 70 Вт. Полного заряда хватает с утра до глубокого вечера при интенсивном использовании.

Вывод и цены

Смартфоны TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra и их комплектации. Фото © Life.ru / Илья Исаев

CAMON 30 Premier 5G можно приобрести за 53 990 рублей. Если оглядываться на прошлое линейки CAMON, называть данный ценник маленьким сложно. Ведь CAMON 30 Premier 5G — это всё же большой шаг по направлению во флагманский сегмент. С другой стороны, Xiaomi 14 Ultra обойдётся почти на 100 000 рублей дороже – разрыв колоссальный. При этом между возможностями этих смартфонов такой же пропасти нет.

CAMON 30 Premier 5G предлагает, пожалуй, лучший набор функций среди всех новых смартфонов в своей ценовой категории. Большой и качественный экран, камера с впечатляющим набором функций, мощный процессор, в конце концов, стильный дизайн и корпус из алюминия. Вряд ли можно найти сочетание всех этих параметров в другом устройстве с таким же или более низким ценником.

Авторы Михаил Новиков