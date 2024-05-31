Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Уровень профи: Обзор-сравнение TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra

В России начались продажи смартфона с профессиональной камерой 4К, который стоит в два раза дешевле аналогов.

31 мая, 17:59
TECNO CAMON 30 Premier 5G не просто многообещающая новинка, но и конкурент для лидеров этого направления в линейке смартфонов. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

TECNO CAMON 30 Premier 5G не просто многообещающая новинка, но и конкурент для лидеров этого направления в линейке смартфонов. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Флагман с полнофокусной системой из четырёх камер по 50 Мп и возможностями съёмки 4К/60 выводит бренд на другой уровень, и теперь TECNO CAMON 30 Premier 5G не просто многообещающая новинка, но и конкурент для лидеров этого направления в линейке смартфонов, например Xiaomi 14 Ultra. Редакция Life решила сравнить две модели и рассказать о впечатлениях.

Позиционирование

Телефоны TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra и их зарядные устройства. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Телефоны TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra и их зарядные устройства. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Компания TECNO выпустила в России новый смартфон CAMON 30 Premier 5G. Некогда линейка CAMON была представлена моделями бюджетного сегмента, конкурирующими с сериями Redmi Note, Galaxy A и так далее. Однако CAMON 30 Premier 5G уже смело можно отнести к категории бюджетного флагмана. Новинка вполне сравнится по набору опций с любым топовым смартфоном других брендов и не уступит в качестве их исполнения. Впрочем, на то этот флагман и "бюджетный": за относительно небольшой прайс CAMON 30 Premier 5G даст пользователю "пощупать" практически все функции, которые в других условиях были бы доступны человеку на устройстве с ценником в полтора-два раза выше.

Видео

Видео, снятое на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Илья Исаев

Основным мерилом статусности смартфонов уже лет десять как являются камеры. В этом плане CAMON 30 Premier 5G соответствует флагманскому набору объективов и их возможностей. В роли сенсора основного модуля на 50 Мп выступает Sony IMX890. Он используется в линейке CAMON впервые, следовательно, и возможности он дарит CAMON 30 Premier 5G уникальные.

Видео, снятое на Xiaomi 14 Ultra. © Life.ru / Илья Исаев

В первую очередь стоит отметить поддержку записи видео в 4К при фреймрейте 60 FPS. Большой приятностью является то, что в этом режиме работает ещё и оптическая стабилизация. Причём стабилизация эта здесь не для красного словца — она на самом деле справляется со своей задачей. Она хорошо выдерживает ходьбу и даже имеет что противопоставить бегу, езде на машине по ухабистым дорогам и плаванию на лодке по беспокойному Охотскому морю. Кроме того, благодаря технологии TECNO Polar Ace CAMON 30 Premier 5G может снимать в 4K/30 одновременно с режимом HDR и шумоподавлением, что вообще очень редко встретишь, и видео получатся не только плавными, но и детализированными.

Разумеется, качества iPhone вы на выходе не получите. Но качеством iPhone в плане стабилизации никто не может похвастаться. Даже упомянутый выше Xiaomi 14 Ultra. Который, впрочем, в отличие от CAMON 30 Premier 5G, поддерживает запись в 4К даже со 120 FPS. Хотя принципиальной разницы в плане стабилизации это не даёт.

Объяснять преимущества разрешения 4К в 2024 году — это моветон. Тем не менее стоит подчеркнуть несколько основных достоинств данного формата: возможность просмотра видео на большом экране без артефактов, обрезка изображения для построения удачного кадра, более детализированное видео, отдельные кадры которого можно "резать" на фотографии.

Всё это даёт и Xiaomi 14 Ultra. Но за какую цену?

  • Фото, снятое на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Илья Исаев
    Фото, снятое на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Илья Исаев
  • Фото, снятое на Xiaomi 14 Ultra © Life.ru / Илья Исаев
    Фото, снятое на Xiaomi 14 Ultra © Life.ru / Илья Исаев
  • Фото, снятое на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Илья Исаев
    Фото, снятое на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Илья Исаев
  • Фото, снятое на Xiaomi 14 Ultra © Life.ru / Илья Исаев
    Фото, снятое на Xiaomi 14 Ultra © Life.ru / Илья Исаев

Фото, снятое на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Илья Исаев

1 / 4

Днём, в ясную погоду, картинка получается безупречной. Имеются насыщенные цвета, корректная работа баланса белого, динамический диапазон не доставит проблем, если, конечно, не снимать при контровом свете. TECNO уступает Xiaomi разве что в уровне шарпинга — у TECNO он интенсивнее.

Примечательно, что всё перечисленное тождественно и для второй камеры TECNO — перископического 50-мегапиксельного телеобъектива (ISOCELL JN1) с трёхкратным оптическим зумом. Разве что стабилизация при съёмке на неё работает менее плавно, что в целом логично: чем сильнее приближение, тем чувствительнее камера к движениям.

Ниже примеры записи видео с TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra в дневное и ночное время суток.

Фото

  • Фотография природы, снятая на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Роман Кильдюшкин
    Фотография природы, снятая на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Роман Кильдюшкин
  • Фотография морских котиков, снятая на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Роман Кильдюшкин
    Фотография морских котиков, снятая на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Роман Кильдюшкин
  • Фотография, побережья, снятая на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Роман Кильдюшкин
    Фотография, побережья, снятая на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Роман Кильдюшкин

Фотография природы, снятая на TECNO CAMON 30 Premier 5G. © Life.ru / Роман Кильдюшкин

1 / 3

В плане фотовозможностей новинка TECNO тоже приятно удивляет. Особенно если оглядываться на то, что предлагал бренд в линейке CAMON раньше. Sony IMX890 — отличный сенсор, который давно себя зарекомендовал в таких флагманах и субфлагманах, как, например, Realme 12 Pro+ и не только.

Дневная съёмка хороша. Широкий динамический диапазон и интеллектуальный HDR делают TECNO CAMON 30 Premier 5G универсальным "фоторужьём". Из нареканий можно отметить разве что не всегда идеальную детализацию, но точно лучшую в своём ценовом сегменте, при желании можно включить сверхчёткий режим 100 Мп. При просмотре снимков в миниатюре на это сложно обратить внимание, но вот при кропе или на большом экране артефакты становятся заметны. Xiaomi страдает из-за этого изъяна в гораздо меньшей степени.

Зум-камера обладает трёхкратным оптическим приближением. Она чуть сильнее шарпит за счёт умных алгоритмов, чем основной модуль, что если и является проблемой, то незначительной. Вообще, зум 3х — это что-то вроде золотого стандарта. Двукратное увеличение — мало, а пятикратное — много. "Трёшка" подходит для всех случаев. Особенно для обзорных экскурсий, когда критически важно выхватывать на общих планах ключевые детали. В этом плане Xiaomi выигрывает разве что наличием дополнительного модуля с пятикратным зумом.

Максимальный зум — 60х. Он, как и во всех других смартфонах, чисто для галочки: выжать из него что-либо удобоваримое невозможно. Да и в целом порог адекватности — 10х. Дальше начинается мрак. У Xiaomi хорошее приближение доступно вплоть до 30х.

Ночная съемка от TECNO CAMON 30 Premier 5G. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Ночная съемка от TECNO CAMON 30 Premier 5G. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Ночью смартфон TECNO снимает достаточно хорошо. Особенно если включать вручную ночной режим и не уповать на автомат. Отдельно стоит похвалить новинку CAMON за поддержку ночного режима телевиком. Приятная редкость для среднебюджетных смартфонов.

Любопытно, что у Xiaomi небольшое преимущество в режиме ночной съёмки. Оно, безусловно есть, но разница не на голову.

Ультраширокий модуль (Hi-5022Q) также имеет разрешение 50 Мп. С его помощью можно получать удачные кадры при хорошем свете. Однако нужно учитывать сильное искажение геометрии по краям. То есть "ультраширик" больше годится для упаковки в кадр больших объектов (построек, например) с близкого расстояния, нежели для съёмки пейзажей.

Селфи с TECNO CAMON 30 Premier 5G. Фото © Life.ru / Роман Кильдюшкин

Селфи с TECNO CAMON 30 Premier 5G. Фото © Life.ru / Роман Кильдюшкин

Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Снимает прилично, главное — не забыть отрегулировать установленные заводом "улучшайзеры". Отдельный поклон бренду за наличие автофокуса по глазам, так как и некоторые более дорогие устройства до сих пор не могут похвастаться данной опцией.

Производительность

Задняя панель смартфонов TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Задняя панель смартфонов TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Сердцем TECNO CAMON 30 Premier 5G является новый MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. В нём восемь ядер, работающих на частоте от 2 до 3,1 ГГц. Выполнен по крайне актуальному четырёхнанометровому техпроцессу, что является гарантом умеренного показателя автономности, но об этом позже. Графика — Mali G610 MC6. Оперативная память — 12 ГБ с расширением на дополнительные 12 ГБ за счёт постоянной памяти, а сама постоянная — 512 ГБ. И то и другое — достойные одобрения параметры.

А Xiaomi 14 Ultra работает на Snapdragon 8 Gen 3. Частота уже до 3,3 ГГц, а за графику отвечает Adreno 750, но при этом техпроцесс такой же — 4 нм. Оперативка — до 16 ГБ, постоянная — 512 Гб.

Разумеется, Xiaomi в синтетических тестах выдаёт результат лучше. MediaTek Dimensity 8200 Ultimate находится на уровне Snapdragon 8 Gen 1. Однако это не значит, что TECNO — слабый смартфон.

Например, интерфейс TECNO CAMON 30 Premier 5G работает молниеносно. С играми тоже проблем нет. Genshin Impact работает на максимальных настройках графики, а Warzone — на средних. При этом игры воспроизводятся со стабильным фреймрейтом. Нагрев имеется, но он не критичный.

В роли оболочки — HiOS. Платформа — Android 14. HiOS — функциональная, в меру нагруженная уникальными опциями оболочка, которая, впрочем, требует привыкания.

Дисплей и звук

TECNO CAMON 30 Premier 5G . Фото © Life.ru / Илья Исаев

TECNO CAMON 30 Premier 5G . Фото © Life.ru / Илья Исаев

TECNO CAMON 30 Premier оборудован 6,77-дюймовой матрицей LTPO AMOLED с разрешением 1264 на 2780 пикселей, частотой обновления от 10 до 120 Гц, а также пиковой яркостью 1400 нит.

На практике экран такой же впечатляющий, как на бумаге. В первую очередь он радует тончайшими рамками по всему периметру. Показатель яркости чуть-чуть меньше Xiaomi 14 Ultra, визуально Xiaomi в два раза ярче, однако его хватает для лёгкой читаемости под прямыми солнечными лучами.

Звук здесь стерео, с поддержкой Dolby Atmos. Он не плоский, но и не такой фактурный, как у 14 Ultra. Громкости хватит для просмотра TikTok в метро без наушников, то есть смартфон очень громкий. Разъёма для наушников нет, но для TWS-гарнитур предусмотрен Bluetooth 5.3.

Дизайн и автономность

Упаковки TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Упаковки TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Хотя дизайн и идёт в обзоре предпоследним пунктом, по значению он таковым не является. Экстерьер TECNO CAMON 30 Premier 5G можно с лёгкостью назвать выдающимся.

Края смартфона, как и задняя крышка, выполнены из алюминия. Камеры оформлены в большой круглый блок. Имеется вставка из экозамши с текстурой мрамора. У многих, вероятно, возникнут опасения относительно практичности замши в составе материалов корпуса, но на текущий момент мы их подтвердить не можем. Примерно за неделю использования смартфон не получил необратимых загрязнений. В конце концов, в комплекте со смартфоном идёт стильный, а главное, крепкий чехол, которым, если что, кляксу можно будет и прикрыть.

Несмотря на солидные габариты, весит смартфон всего 210 граммов. Да-да, для 6,8-дюймовой махины с аккумулятором на 5000 мАч данный параметр — это "всего". К слову об аккумуляторе, он поддерживает быструю зарядку мощностью до 70 Вт. Полного заряда хватает с утра до глубокого вечера при интенсивном использовании.

Вывод и цены

Смартфоны TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra и их комплектации. Фото © Life.ru / Илья Исаев

Смартфоны TECNO CAMON 30 Premier 5G и Xiaomi 14 Ultra и их комплектации. Фото © Life.ru / Илья Исаев

CAMON 30 Premier 5G можно приобрести за 53 990 рублей. Если оглядываться на прошлое линейки CAMON, называть данный ценник маленьким сложно. Ведь CAMON 30 Premier 5G — это всё же большой шаг по направлению во флагманский сегмент. С другой стороны, Xiaomi 14 Ultra обойдётся почти на 100 000 рублей дороже – разрыв колоссальный. При этом между возможностями этих смартфонов такой же пропасти нет.

CAMON 30 Premier 5G предлагает, пожалуй, лучший набор функций среди всех новых смартфонов в своей ценовой категории. Большой и качественный экран, камера с впечатляющим набором функций, мощный процессор, в конце концов, стильный дизайн и корпус из алюминия. Вряд ли можно найти сочетание всех этих параметров в другом устройстве с таким же или более низким ценником.

Три хита мобильных камер от TECNO на выставке Future Lens 2023
Три хита мобильных камер от TECNO на выставке Future Lens 2023
Авторы
Михаил Новиков
Михаил Новиков
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!