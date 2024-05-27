Выйти на пенсию досрочно станет проще: Как это сделать В Госдуму планируется внести законопроект о досрочном выходе на пенсию педагогов среднего профобразования. Кого ждут новшества и кто уже может выйти на пенсию досрочно и как это сделать? 27 мая, 10:07 Выйти на пенсию досрочно станет проще. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

В Госдуме предложили внести изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях". Предлагается дать право на досрочную страховую пенсию по старости педагогам, преподававшим по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования. Причём независимо от возраста обучающихся по ним студентов. Напомним, что сейчас право на досрочную пенсию есть у педагогов, которые проработали не менее 25 лет в детских организациях. Впрочем, пока это только законопроект и неизвестно, будет ли он принят. При этом многие люди не знают, что имеют право на досрочную пенсию уже сейчас.

— С 2024 года расширен список педагогических работников, имеющих право досрочно выйти на пенсию. Теперь в него включены "тьютор", "инструктор по физической культуре" и "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями". Периоды работы на этих должностях с учётом выполнения всех условий, предусмотренных пенсионным законодательством, будут включены в спецстаж, который даёт право на досрочную пенсию, — рассказали в Социальном фонде России.

Педагоги, работающие тьюторами и инструкторами по физической культуре в дошкольных образовательных учреждениях, теперь приравнены к воспитателям. Должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" равнозначна должности "заместитель директора".

Досрочно выйти на пенсию могут не только педагоги, но и представители ряда других профессий. Например, врачи и артисты. Также досрочная пенсия положена людям, которые работали на вредных и опасных для здоровья производствах.

Досрочно выходят на пенсию северяне. Для этого необходимо отработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. Мужчины должны заработать общий страховой стаж минимум 25 лет, а женщины — 20 лет. В 2024 году на досрочную пенсию по таким основаниям могут выйти мужчины в возрасте 58 лет и женщины — в 53 года.

— Ещё одно основание для досрочного выхода на пенсию — это воспитание ребёнка с инвалидностью. Когда ребёнку исполнится восемь лет, выйти на пенсию сможет один из его родителей. Важно отметить, что не имеет значения, когда ребёнок был признан инвалидом. При этом маме на момент выхода на пенсию должно исполниться 50 лет и она должна накопить страховой стаж не менее 15 лет. Если же на пенсию пойдёт папа, то ему должно быть 55 лет, а стаж должен составить не менее 20 лет, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Досрочная пенсия положена многодетным родителям, а также людям, которые были уволены в предпенсионном возрасте. Если они не смогли найти работу и служба занятости не смогла их трудоустроить, то можно оформить досрочный выход на пенсию.

Напомним, что предпенсионерами считаются люди, которым осталось менее пяти лет до достижения возраста, когда государство назначает страховую пенсию по старости. В 2024 году это женщины, которым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет.

— Кроме того, стать пенсионером досрочно можно по выслуге лет. Это могут сделать, например, госслужащие, военнослужащие, а также космонавты и работники лётно-испытательного состава, — отметила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева