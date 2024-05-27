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Опубликовано 27 мая 2024, 19:03

ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами

Пасечник: ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами, начался пожар

ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами. Об этом вечером 27 мая сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание", — написал Пасечник в своём телеграм-канале.

На место выехали медики, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Глава ЛНР подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Четверо сотрудников МЧС ранены в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Четверо сотрудников МЧС ранены в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ пять раз ударили по району водозабора в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Ранения получили два сотрудника Тепловодоканала.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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