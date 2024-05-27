ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами. Об этом вечером 27 мая сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание", — написал Пасечник в своём телеграм-канале.

На место выехали медики, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Глава ЛНР подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.