Захарова поправила заявление Макрона о противостоянии Европы с РФ
Захарова: Макрон забыл сказать про уничтожение Европой украинцев в словах об РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа не ведёт войну против России. Дипломат в телеграм-канале подчеркнула, что лидер Пятой республики забыл упомянуть уничтожение Европой украинцев.
Ранее Макрон заявил, что "европейские страны не ведут войну против России и её народа".
"Сейчас они уничтожают Украину и украинцев — забыл добавить Эмманюэль", — заявила Захарова.
Напомним, на выступлении в честь Дня Европы в Дрездене в понедельник, 27 мая, Макрон заявил, что европейские государства не ведут войну против России и её народа. В то же время он указал, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.
Telegram / МИД России