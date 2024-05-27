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Регион
Опубликовано 27 мая 2024, 19:53
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Захарова поправила заявление Макрона о противостоянии Европы с РФ

Захарова: Макрон забыл сказать про уничтожение Европой украинцев в словах об РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа не ведёт войну против России. Дипломат в телеграм-канале подчеркнула, что лидер Пятой республики забыл упомянуть уничтожение Европой украинцев.

Ранее Макрон заявил, что "европейские страны не ведут войну против России и её народа".

"Сейчас они уничтожают Украину и украинцев — забыл добавить Эмманюэль", — заявила Захарова.

Захарова иронично ответила президенту Эстонии, мечтающему поставить РФ на колени
Захарова иронично ответила президенту Эстонии, мечтающему поставить РФ на колени

Напомним, на выступлении в честь Дня Европы в Дрездене в понедельник, 27 мая, Макрон заявил, что европейские государства не ведут войну против России и её народа. В то же время он указал, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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