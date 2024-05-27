Захарова поправила заявление Макрона о противостоянии Европы с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа не ведёт войну против России. Дипломат в телеграм-канале подчеркнула , что лидер Пятой республики забыл упомянуть уничтожение Европой украинцев.

Напомним, на выступлении в честь Дня Европы в Дрездене в понедельник, 27 мая, Макрон заявил, что европейские государства не ведут войну против России и её народа. В то же время он указал, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.