ВСУ нанесли повторный удар по Луганску

Луганск подвергся повторному обстрелу ВСУ. В городе была слышна работа средств противовоздушной обороны. Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости".

По данным журналистов, несколько взрывов прогремели около полуночи 28 мая. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник не исключил, что повторный обстрел города был произведён по территории, где работают спасатели после первого удара, который произошёл 27 мая около девяти вечера.

"Жители сообщают ещё о двух громких прилётах в том же районе Луганска. Не исключён повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавнего ракетного удара", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.