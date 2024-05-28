Свадьба москвички оказалась под угрозой срыва из-за застрявшего в СДЭК платья 28 мая, 14:20 Свадьба оказалась под угрозой срыва из-за СДЭК. Обложка © freepik / standret

Москвичка не может получить свадебное платье в пункте выдачи заказов СДЭК, так как в компании произошёл массовый сбой в компьютерной системе. Без платья она не хочет выходить замуж и готова перенести церемонию, взыскав убытки со СДЭК. Об этом пишет SHOT.

Свадьба оказалась под угрозой срыва из-за СДЭК. Видео © Telegram / SHOT

Анастасия заказала платье в Армении, где ей сшили его на заказ. Посылка была отправлена через фирму СДЭК и должна была прийти за неделю до запланированной на начало июня свадебной церемонии. Хотя заказ был оплачен, курьерская служба отказалась выдавать платье, потому что перестала работать компьютерная система.

"Естественно, платье мне нужно сейчас. Мне не позволяет время ждать. Каких-то конкретных сроков СДЭК не даёт. На мои обращения к представителям СДЭК мне отвечал бот общими фразами", — объяснила Анастасия.

Невеста планирует обращаться в суд за возмещением убытков, если ей не выдадут платье к свадьбе.

Авторы Татьяна Миссуми