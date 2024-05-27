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27 мая, 08:53

СДЭК вторые сутки не отправляет посылки получателям из-за технического сбоя

Приём и выдача посылок в транспортной компании СДЭК приостановлена по причине технического сбоя. Во избежание ошибок ручная обработка заказов не производится, сообщили Life.ru в пресс-службе сервиса.

"В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов. Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно", — отметили представители компании.

Компания СДЭК не может выдать посылки получателям из-за сбоя. Фото © Life.ru

Компания СДЭК не может выдать посылки получателям из-за сбоя. Фото © Life.ru

В поддержке также пообещали выяснить причины сбоя и исключить возникновение подобных ситуаций в будущем.

Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК ищет покупателя для своей доли в компании
Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК ищет покупателя для своей доли в компании

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудниками СДЭК в одной из посылок при досмотре были найдены две гранаты РГД-5. Всех людей эвакуировали из пункта выдачи. В ходе проверки гранаты оказались муляжом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Николай Рюмин
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