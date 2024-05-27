СДЭК вторые сутки не отправляет посылки получателям из-за технического сбоя
Приём и выдача посылок в транспортной компании СДЭК приостановлена по причине технического сбоя. Во избежание ошибок ручная обработка заказов не производится, сообщили Life.ru в пресс-службе сервиса.
"В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов. Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно", — отметили представители компании.
Компания СДЭК не может выдать посылки получателям из-за сбоя. Фото © Life.ru
В поддержке также пообещали выяснить причины сбоя и исключить возникновение подобных ситуаций в будущем.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудниками СДЭК в одной из посылок при досмотре были найдены две гранаты РГД-5. Всех людей эвакуировали из пункта выдачи. В ходе проверки гранаты оказались муляжом.
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