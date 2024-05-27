СДЭК вторые сутки не отправляет посылки получателям из-за технического сбоя

Приём и выдача посылок в транспортной компании СДЭК приостановлена по причине технического сбоя. Во избежание ошибок ручная обработка заказов не производится, сообщили Life.ru в пресс-службе сервиса.

"В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов. Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно", — отметили представители компании.

Компания СДЭК не может выдать посылки получателям из-за сбоя. Фото © Life.ru

В поддержке также пообещали выяснить причины сбоя и исключить возникновение подобных ситуаций в будущем.