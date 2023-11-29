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Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК ищет покупателя для своей доли в компании

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Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК ищет покупателя для своей доли в компании

"Ведомости": Сооснователь СДЭК Гольдорт продаёт свою долю в связи с эмиграцией

29 ноября, 08:35
<p>Сооснователь СДЭК Леонид Гольдорт продаёт свою долю в компании в связи с эмиграцией в Израиль. Фото © Михаил Метцель / ТАСС </p>

Сооснователь СДЭК Леонид Гольдорт продаёт свою долю в компании в связи с эмиграцией в Израиль. Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Эмигрировавший в Израиль основатель сервиса СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя своей доли в компании. По данным "Ведомостей", интерес к сделке уже проявили 15 потенциальных приобретателей, включая Почту России, АФК "Система", Qiwi и крупные российские банки.

По данным на весну 2023 года, Гольдорту принадлежало 55,44% в ООО "СДЭК-глобал". Сама же компания была оценена в диапазоне от 20 до 35 млрд рублей. Другие совладельцы юрлица — бизнесмены Вячеслав Пиксаев, Евгений Цацура и Инна Яковлева — выходить из него не намерены, отметили источники издания.

СДЭК — это курьерская доставка грузов и документов для организаций и частных лиц по России и миру. На своём сайте компания утверждает, что через неё ежедневно осуществляется 300 тысяч отправлений, а штат насчитывает около шести тысяч курьеров.

10 мировых гигантов, незаметно вернувшихся в Россию под новым брендом

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Ранее японская компания Fujitsu, специализирующаяся на разработке электроники и поставке инфраструктурных решений, запустила ликвидацию российского бизнеса. Кроме того, British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем станет консорциум, который связан с российским подразделением BAT. Финская компания Kone — один из крупнейших производителей лифтов и эскалаторов — тоже завершила процесс ухода из России. Активы компании в нашей стране приобрёл холдинг S8 Capital, который ранее также купил российскую "дочку" другого известного производителя лифтов — Otis.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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