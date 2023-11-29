Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК ищет покупателя для своей доли в компании "Ведомости": Сооснователь СДЭК Гольдорт продаёт свою долю в связи с эмиграцией 29 ноября, 08:35 Сооснователь СДЭК Леонид Гольдорт продаёт свою долю в компании в связи с эмиграцией в Израиль. Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Эмигрировавший в Израиль основатель сервиса СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя своей доли в компании. По данным "Ведомостей", интерес к сделке уже проявили 15 потенциальных приобретателей, включая Почту России, АФК "Система", Qiwi и крупные российские банки.

По данным на весну 2023 года, Гольдорту принадлежало 55,44% в ООО "СДЭК-глобал". Сама же компания была оценена в диапазоне от 20 до 35 млрд рублей. Другие совладельцы юрлица — бизнесмены Вячеслав Пиксаев, Евгений Цацура и Инна Яковлева — выходить из него не намерены, отметили источники издания.

СДЭК — это курьерская доставка грузов и документов для организаций и частных лиц по России и миру. На своём сайте компания утверждает, что через неё ежедневно осуществляется 300 тысяч отправлений, а штат насчитывает около шести тысяч курьеров.

Авторы Марина Калегина