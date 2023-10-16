Ещё одна крупная зарубежная компания объявила о ликвидации бизнеса в России
РБК: Японская компания Fujitsu ликвидирует российский бизнес в 2024 году
Японская компания Fujitsu, специализирующаяся на разработке электроники и поставке инфраструктурных решений, запустила ликвидацию российского бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
Юридическое лицо компании в России ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано в августе 2024-го. Fujitsu приостановила поставки своей продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине, однако до сих пор не заявляла об уходе с российского рынка.
Ранее British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем станет консорциум, который связан с российским подразделением BAT. А вот крупная немецкая фармкомпания Bionorica отказалась покидать российский рынок. Из-за западных санкций она пока не в состоянии оборудовать и запустить в Воронеже завод по производству лекарственных средств, но активно ищет партнёра, который мог бы ввести предприятие в эксплуатацию.
ТАСС / DPA / Peter Kneffel