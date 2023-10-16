Ещё одна крупная зарубежная компания объявила о ликвидации бизнеса в России

Японская компания Fujitsu, специализирующаяся на разработке электроники и поставке инфраструктурных решений, запустила ликвидацию российского бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Юридическое лицо компании в России ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано в августе 2024-го. Fujitsu приостановила поставки своей продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине, однако до сих пор не заявляла об уходе с российского рынка.