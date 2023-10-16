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16 октября, 11:14

Ещё одна крупная зарубежная компания объявила о ликвидации бизнеса в России

РБК: Японская компания Fujitsu ликвидирует российский бизнес в 2024 году

Японская компания Fujitsu, специализирующаяся на разработке электроники и поставке инфраструктурных решений, запустила ликвидацию российского бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Юридическое лицо компании в России ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано в августе 2024-го. Fujitsu приостановила поставки своей продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине, однако до сих пор не заявляла об уходе с российского рынка.

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Ранее British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем станет консорциум, который связан с российским подразделением BAT. А вот крупная немецкая фармкомпания Bionorica отказалась покидать российский рынок. Из-за западных санкций она пока не в состоянии оборудовать и запустить в Воронеже завод по производству лекарственных средств, но активно ищет партнёра, который мог бы ввести предприятие в эксплуатацию.

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ТАСС / DPA / Peter Kneffel

Марина Калегина
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