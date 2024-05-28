Стало известно о повреждениях при падении беспилотника в Балашихе

При падении обломков украинского беспилотника, который был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в подмосковной Балашихе, пострадало три жилых дома.

"В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, в многоэтажке на некоторых этажах взрывной волной и осколками повредило несколько окон. Один из частных домов и вовсе загорелся — потушить огонь удалось только в десятом часу вечера. Во втором домовладении тоже пострадали стеклопакеты.