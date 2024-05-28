Стало известно о повреждениях при падении беспилотника в Балашихе
РИА "Новости": Обломками шара, сбитого ПВО в Балашихе, повреждено три дома
При падении обломков украинского беспилотника, который был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в подмосковной Балашихе, пострадало три жилых дома.
"В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По его данным, в многоэтажке на некоторых этажах взрывной волной и осколками повредило несколько окон. Один из частных домов и вовсе загорелся — потушить огонь удалось только в десятом часу вечера. Во втором домовладении тоже пострадали стеклопакеты.
Как уже сообщал Life.ru, всё произошло вечером 27 мая. Средства ПВО заметили и поразили вражеский дрон в небе над подмосковной Балашихой. В результате его обломки упали на частный дом, откуда к тому моменту успели эвакуироваться все жильцы. Уточнялось, что пострадали двое мужчин, одного госпитализировали с переломом челюсти и рваной раной щеки. Life.ru публиковал видео, где запечатлён полёт БПЛА недалеко от МКАД. Уже известно, что аппарат повредил дом учёного-психолога Копьева.