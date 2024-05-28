Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:06
19185

Стало известно о повреждениях при падении беспилотника в Балашихе

РИА "Новости": Обломками шара, сбитого ПВО в Балашихе, повреждено три дома

При падении обломков украинского беспилотника, который был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в подмосковной Балашихе, пострадало три жилых дома.

"В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, в многоэтажке на некоторых этажах взрывной волной и осколками повредило несколько окон. Один из частных домов и вовсе загорелся — потушить огонь удалось только в десятом часу вечера. Во втором домовладении тоже пострадали стеклопакеты.

В Минобороны назвали число дронов, сбитых за ночь ПВО в России
В Минобороны назвали число дронов, сбитых за ночь ПВО в России

Как уже сообщал Life.ru, всё произошло вечером 27 мая. Средства ПВО заметили и поразили вражеский дрон в небе над подмосковной Балашихой. В результате его обломки упали на частный дом, откуда к тому моменту успели эвакуироваться все жильцы. Уточнялось, что пострадали двое мужчин, одного госпитализировали с переломом челюсти и рваной раной щеки. Life.ru публиковал видео, где запечатлён полёт БПЛА недалеко от МКАД. Уже известно, что аппарат повредил дом учёного-психолога Копьева.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров