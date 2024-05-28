Медведев: Путин в июне соберёт Совет по науке и образованию
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в июне состоится заседание Совета по науке и образованию, которое проведёт президент России Владимир Путин. Открывая совещание президиума Совета, он предложил обсудить научно-технологическое развитие страны.
"В июне они [приоритеты развития] будут рассматриваться на заседании "большого" Совета при президенте по науке и образованию", — пояснил Медведев.
Ранее члены Российской академии наук (РАН) проголосовали за создание при организации попечительского совета и хотят предложить президенту Владимиру Путину возглавить этот орган.