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Медведев: Путин в июне соберёт Совет по науке и образованию

28 мая, 15:17
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в июне состоится заседание Совета по науке и образованию, которое проведёт президент России Владимир Путин. Открывая совещание президиума Совета, он предложил обсудить научно-технологическое развитие страны.

"В июне они [приоритеты развития] будут рассматриваться на заседании "большого" Совета при президенте по науке и образованию", — пояснил Медведев.

Путин: Важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных наук в вузах
Путин: Важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных наук в вузах

Ранее члены Российской академии наук (РАН) проголосовали за создание при организации попечительского совета и хотят предложить президенту Владимиру Путину возглавить этот орган.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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