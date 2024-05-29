Никки Хейли оставила на израильской ракете послание "Прикончите их!"
Экс-конкурентка Трампа Хейли написала "Прикончите их" на снаряде ЦАХАЛ в Израиле
Американский политик Никки Хейли пишет "Прикончите их" на израильском снаряде. Обложка © X / Team Nikki Haley
Бывшая конкурентка Трампа на американских праймериз Никки Хейли написала "Прикончите их" на одном из снарядов ЦАХАЛ для бомбёжек сектора Газа. Таким образом она решила выразить любовь Соединённых Штатов к Израилю. Фотографиями с поездки её команда похвасталась в соцсети X.
Американский политик Никки Хейли написала "Прикончите их" на израильском снаряде. Обложка © X / Team Nikki Haley
На скандальных кадрах американский политик в бронежилете маркером делает на снаряде калибра 155 мм надпись "Прикончите их! Америка со смайликом сердечка. Израиль. Навсегда". Это произошло во время посещения северных районов Израиля возле границы с Ливаном. Её сопровождал израильский парламентарий и экс-посланник страны при ООН Дани Данон, который также поделился снимками.
Сама Хейли во время пресс-конференции заявила, что "израильтяне поступают правильно", проводя военную операцию в секторе Газа.
Этот поступок Хейли вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях и средствах массовой информации. Так, журнал Rolling Stone назвал это поощрением убийства мирного населения Палестины. А пользователи напомнили политику, что от ударов израильской армии в Газе постоянно погибают невинные люди, в том числе и дети.
Иронично, что это произошло после того, как власти Израиля пришлось оправдываться перед Штатами за массовую гибель людей в Рафахе. Как ранее рассказывал Life.ru, представители еврейского государства заверили администрацию Байдена, что для удара по городу был применён высокоточный боеприпас, но его осколки попали по большому резервуару с топливом, спровоцировав пожар. В результате атаки погибло по меньшей мере 40 человек.