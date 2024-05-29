Сын звезды "Бандитского Петербурга" кинул коллег на миллионы байками о бизнесе и больной жене Сына актёра Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве на миллионы рублей 29 мая, 07:42 Владимир Литвинов. Фото © кино-театр.ру

Сын заслуженного артиста РФ Владимира Литвинова Арсений подозревается в мошенничестве. Он взял в долг несколько миллионов рублей у своих коллег и не вернул деньги. Пострадавшими числятся девять человек, пишет SHOT.

Арсений Литвинов. Фото © kino-teatr.ru

По словам одного из потерпевших, начинающий 33-летний актёр Арсений Литвинов часто появляется на светских вечеринках, где знакомится с представителями киноиндустрии. Так случилось и в этом случае. Пострадавший признался, что Арсений расположил его к себе, а потом начал просить денег то на развитие цветочного бизнеса, то на лечение жены, то у него проблемы с налоговой и нужно закрыть задолженности.

Литвинов-младший давал расписки и обещал вернуть деньги с процентами. Своему приятелю он также оформил дарственную на квартиру, чтобы доказать свою платёжеспособность, однако документ оказался фиктивным — недвижимость Арсению не принадлежала. Сейчас все девять пострадавших готовят коллективное обращение в полицию.

По их словам, доверие к Арсению было, в том числе, и из-за репутации его отца. Владимир Литвинов известен по фильмам "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

Ранее сообщалось, что бывшая супруга скандального блогера Александра Шпака пережила финансовый крах и задолжала миллионы рублей российской налоговой. Мася Шпак (Ирина Мещанская) должна уплатить 3,5 миллиона рублей. В противном случае она может остаться с заблокированными счетами и без возможности выехать за границу.

Авторы Татьяна Миссуми