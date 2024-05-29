Температура воздуха в Нью-Дели прогрелась до рекордных 49,9 градуса 29 мая, 08:00 Температура воздуха в Дели побила все рекорды. Обложка © Freepik / rawpixel.com

В Индии температурные показатели бьют рекорды, в столице страны воздух прогрелся до 49,9 градуса. Об этом сообщает местный метеорологический департамент.

"По данным метеорологического департамента Индии, в некоторых районах, таких как Мунгешпур и Нарела, зарегистрирована температура 49,9 градуса по Цельсию, что на 9 градусов выше нормы. В Наджафгархе также зафиксирована температура 49,8 градуса по Цельсию", — уточняется в тексте.

До этого максимальная температура фиксировалась в Нью-Дели 16 мая 2022 года, тогда столбик термометра поднялся до отметки в 49,2 градуса. Также изнывает от невыносимой жары северо-запад Индии, где накануне температура достигала 50 градусов. Синоптики прогнозируют, что лёгкое похолодание ожидается в стране лишь через 2–3 дня, тогда же возможны грозы и дождь.

Для Индии последние месяцы выдались рекордными по температурным показателям. С начала марта в стране скончались шестьдесят человек от последствий жаркой погоды и, кроме того, зафиксировано 16 тысяч случаев теплового удара.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что аномальная жара с температурой почти 30 градусов продержится в Москве до конца мая. Потом на смену ей придут дожди с грозами.

Авторы Татьяна Миссуми