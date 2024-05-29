В мире подскочили цены на апельсиновый сок FT: Цены на апельсиновый сок в мире выросли из-за неурожая в Бразилии 29 мая, 08:55 Апельсиновый сок вырос в цене. Обложка © Freepik

Апельсиновый сок вырос в цене из-за плохого урожая в Бразилии, которая традиционно является основным мировым поставщиком этих фруктов. Об этом пишет газета Financial Times.

"Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордно высокого уровня из-за плохой погоды и в связи с болезнью (апельсиновых деревьев) в Бразилии, крупнейшем в мире экспортёре, что побудило производителей задуматься, можно ли вместо этого использовать мандарины для приготовления напитка", — говорится в материале.

Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU) Кис Кулс заявил изданию, что отрасль столкнулась с настоящим кризисом, а биржевые цены на апельсиновый сок в мире выросли до 4,56 доллара за фунт замороженного концентрата. По словам Кулса, ничего подобного раньше на мировом рынке не было, поэтому сейчас рассматривается вариант заменить апельсины на мандарины, которые гораздо устойчивее к погодным аномалиям.

Сейчас также производители изучают возможность создавать соки из смеси цитрусовых, однако это скажется на вкусе, который может стать другим. Ценовые колебания будут фиксироваться в данной отрасли ещё на протяжении пары лет, резюмируется в публикации.

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Авторы Татьяна Миссуми