Рост цен на какао-бобы и логистику вызвал подорожание мороженого в России

В России выросли цены на мороженое. Как пишет Mash, молочный вариант любимого летнего лакомства уже подорожал на 15%, а шоколадный — на 25%. Ожидается, что в будущем рынок ждёт новый скачок цен из-за сезонного спроса.

Всё из-за возросших расходов на упаковку, логистику, сырьё и сезонного ажиотажа. Указывается, что в январе в России произвели на 14% больше мороженого, чем годом ранее, в феврале — на 23%, а в марте — на 14,4%. За квартал рост составил 17,22%, став дополнительной нагрузкой при низком спросе.

Кроме того, фьючерсы на какао-бобы, как известно, то и дело пробивают новые рекорды: если в мае прошлого года цена была около трёх тысяч долларов, то сегодня — восемь. И если пломбир от этого сильно не подорожает, то сливочное или в глазури — вполне. Однако всё зависит от наценки поставщиков и торговых сетей.