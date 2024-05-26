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26 мая, 08:13

Рост цен на какао-бобы и логистику вызвал подорожание мороженого в России

В России выросли цены на мороженое. Как пишет Mash, молочный вариант любимого летнего лакомства уже подорожал на 15%, а шоколадный — на 25%. Ожидается, что в будущем рынок ждёт новый скачок цен из-за сезонного спроса.

Всё из-за возросших расходов на упаковку, логистику, сырьё и сезонного ажиотажа. Указывается, что в январе в России произвели на 14% больше мороженого, чем годом ранее, в феврале — на 23%, а в марте — на 14,4%. За квартал рост составил 17,22%, став дополнительной нагрузкой при низком спросе.

Кроме того, фьючерсы на какао-бобы, как известно, то и дело пробивают новые рекорды: если в мае прошлого года цена была около трёх тысяч долларов, то сегодня — восемь. И если пломбир от этого сильно не подорожает, то сливочное или в глазури — вполне. Однако всё зависит от наценки поставщиков и торговых сетей.

Специалист объяснил, чего ждать любителям кофе в России
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Ранее россиян предупредили о скором подорожании роллов. По словам эксперта Ольги Деревянкиной, всё из-за неурожая водорослей нори в Южной Корее, а также из-за роста цен на авокадо и другие ингредиенты. Она отметила, что себестоимость любимого многими блюда выросла на 20–30%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Матвей Константинов
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