Суд ЕС отказался снять санкции с "Белавиа"
Иск белорусской компании "Белавиа" был отклонён судом общей юрисдикции ЕС
Самолёт авиакомпании "Белавиа". Фото © VK / Belavia
Судом общей юрисдикции Евросоюза был отклонён иск белорусской авиакомпании "Белавиа", которая добивалась отмены европейских санкций. Об этом сказано в тексте постановления суда.
"Иск отклонён. "Белавиа" предписано оплатить издержки", — заявили представители суда.
Ранее США в рамках нового пакета санкций добавили в список российскую авиакомпанию "Победа". Ограничительные меры были введены в отношении 29 физических лиц и 250 организаций. Туда также попали автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон" и другие.