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Регион
29 мая, 12:44

Суд ЕС отказался снять санкции с "Белавиа"

Иск белорусской компании "Белавиа" был отклонён судом общей юрисдикции ЕС

Самолёт авиакомпании "Белавиа". Фото © VK / Belavia

Самолёт авиакомпании "Белавиа". Фото © VK / Belavia

Судом общей юрисдикции Евросоюза был отклонён иск белорусской авиакомпании "Белавиа", которая добивалась отмены европейских санкций. Об этом сказано в тексте постановления суда.

"Иск отклонён. "Белавиа" предписано оплатить издержки", — заявили представители суда.

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Ранее США в рамках нового пакета санкций добавили в список российскую авиакомпанию "Победа". Ограничительные меры были введены в отношении 29 физических лиц и 250 организаций. Туда также попали автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон" и другие.

Владимир Озеров
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