Суд ЕС отказался снять санкции с "Белавиа"

Судом общей юрисдикции Евросоюза был отклонён иск белорусской авиакомпании "Белавиа", которая добивалась отмены европейских санкций. Об этом сказано в тексте постановления суда.

В аэропорту Элисты приземлился первый за 2 года самолёт

В аэропорту Элисты приземлился первый за 2 года самолёт

Ранее США в рамках нового пакета санкций добавили в список российскую авиакомпанию "Победа". Ограничительные меры были введены в отношении 29 физических лиц и 250 организаций. Туда также попали автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон" и другие.