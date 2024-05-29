Глава МЧС России назвал самые безопасные места в поезде во время теракта

Следует при выборе отдавать предпочтение местам в конце или в середине состава, поскольку в случае теракта это будут наиболее безопасные места. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на форуме социальной рекламы ведомства.

"В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне, [который] будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине", — сказал министр.