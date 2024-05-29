Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 13:03

Глава МЧС России назвал самые безопасные места в поезде во время теракта

Глава МЧС России Куренков: В случае теракта безопаснее в середине и конце поезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anze Furlan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anze Furlan

Следует при выборе отдавать предпочтение местам в конце или в середине состава, поскольку в случае теракта это будут наиболее безопасные места. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на форуме социальной рекламы ведомства.

"В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне, [который] будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине", — сказал министр.

Россия выявила, кто использовал химоружие в Доме профсоюзов в Одессе 10 лет назад
Россия выявила, кто использовал химоружие в Доме профсоюзов в Одессе 10 лет назад

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Крыму, который собирались устроить двое россиян, завербованных украинскими спецслужбами. Они собирались разместить взрывчатку под ж/д полотном, но были пойманы на месте.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Метро
  • МЧС России
  • Александр Куренков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров