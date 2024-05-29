Турция начала серийное производство собственного танка Altay

В Турции запущено серийное производство собственного танка Altay. Планируется, что он заменит немецкие Leopard и американские M60 и станет основной боевой техникой вооружённых сил республики. Об этом в эфире телеканала TRT заявил руководитель секретариата оборонной промышленности страны Халук Гергюн.

"Мы приступили к серийному производству нашего национального танка Altay. Есть страны-партнёры, которые тоже хотели бы его использовать", — сказал он, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.

По словам Гергюна, боевая машина получила несколько обновлений и новых систем, соответствующих современным требованиям и способствующих боеспособности и живучести: усовершенствованные системы обнаружения целей, более чувствительная стабилизация системы прицеливания, лазерный дальномер, усиленное бронирование. Уровень защиты танка теперь соответствует требованиям поколения 3+.

Первые два экземпляра Altay турецкая армия получила в апреле 2023 года. В его производстве участвуют крупнейшие предприятия ВПК страны. На данный момент в танке используется двигатель производства оборонного подразделения компании Hyundai, но в дальнейшем его планируется заменить на турецкий мотор от BMC.