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Регион
29 мая, 20:55

Турция начала серийное производство собственного танка Altay

Турецкий танк Altay. Обложка © Wikipedia / CeeGee

Турецкий танк Altay. Обложка © Wikipedia / CeeGee

В Турции запущено серийное производство собственного танка Altay. Планируется, что он заменит немецкие Leopard и американские M60 и станет основной боевой техникой вооружённых сил республики. Об этом в эфире телеканала TRT заявил руководитель секретариата оборонной промышленности страны Халук Гергюн.

"Мы приступили к серийному производству нашего национального танка Altay. Есть страны-партнёры, которые тоже хотели бы его использовать", — сказал он, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.

По словам Гергюна, боевая машина получила несколько обновлений и новых систем, соответствующих современным требованиям и способствующих боеспособности и живучести: усовершенствованные системы обнаружения целей, более чувствительная стабилизация системы прицеливания, лазерный дальномер, усиленное бронирование. Уровень защиты танка теперь соответствует требованиям поколения 3+.

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Первые два экземпляра Altay турецкая армия получила в апреле 2023 года. В его производстве участвуют крупнейшие предприятия ВПК страны. На данный момент в танке используется двигатель производства оборонного подразделения компании Hyundai, но в дальнейшем его планируется заменить на турецкий мотор от BMC.

Ранее сообщалось, что общая потребность турецкой армии в новых машинах оценивается примерно в тысячу единиц. Этого количества хватит, чтобы вооружить все танковые подразделения сухопутных войск и полностью обновить парк бронетехники.

Лариса Сафронова
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