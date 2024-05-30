Убийца экс-звезды "Дома-2" спалил свой бар в Петербурге из мести партнёру за бордель
В Петербурге полиция задержала владельца по подозрению в поджоге бара R2
Подозреваемый по делу о поджоге бара в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге местного бара на улице Рубинштейна. Дело возбуждено по ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Об этом сообщили в городском управлении МВД.
Полиция задержала поджигателя бара в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция
"29 мая 2024 года у дома 12-16 по улице Чехова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к этому преступлению задержан неработающий 36-летний петербуржец, ранее судимый за убийство", — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошёл 27 мая 2024 года, огонь уничтожил помещения бара на площади 14 квадратных метров. По данным "Mash на Мойке", задержанный также являлся совладельцем заведения, которое было открыто в 2023 году под названием R2. Подозреваемый якобы был недоволен тем, что его партнёр превратил клуб в бордель, где клиентам оказывали интимные услуги и предлагали наркотики. Бар был опечатан сотрудниками СК ещё в апреле этого года, однако совладельцы продолжали конфликт, что закончилось поджогом. При этом задержанного 12 лет назад посадили в колонию за убийство участника "Дома-2" Андрея Кадетова.
Ранее сообщалось, что на станции Белово Кемеровской области была совершена попытка поджога релейного шкафа на железной дороге. Поджигателями оказались трое 16-летних местных жителей, которые получили соответствующее задание от куратора в Интернете, пообещавшего им гонорар в размере 60 тысяч рублей за проделанную работу.