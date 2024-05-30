Убийца экс-звезды "Дома-2" спалил свой бар в Петербурге из мести партнёру за бордель

"29 мая 2024 года у дома 12-16 по улице Чехова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к этому преступлению задержан неработающий 36-летний петербуржец, ранее судимый за убийство", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл 27 мая 2024 года, огонь уничтожил помещения бара на площади 14 квадратных метров. По данным "Mash на Мойке", задержанный также являлся совладельцем заведения, которое было открыто в 2023 году под названием R2. Подозреваемый якобы был недоволен тем, что его партнёр превратил клуб в бордель, где клиентам оказывали интимные услуги и предлагали наркотики. Бар был опечатан сотрудниками СК ещё в апреле этого года, однако совладельцы продолжали конфликт, что закончилось поджогом. При этом задержанного 12 лет назад посадили в колонию за убийство участника "Дома-2" Андрея Кадетова.