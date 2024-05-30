В исследованиях "Россия — страна возможностей" приняли участие уже более полумиллиона россиян

В исследованиях президентской платформы "Россия — страна возможностей" за шесть лет приняли участие уже более полумиллиона россиян. Об этом рассказали Life.ru в пресс-службе проекта.

На базе платформы было проведено более 70 исследований для выявления актуальных трендов в образовании и саморазвитии, отношения россиян к обучению, карьере, наставничеству, стажировкам, а также для оценки сложностей на профессиональном пути. Среди наиболее известных исследований платформы:

изучение отношения студентов к предпринимательству и наставничеству совместно с Минобрнауки, Министерством просвещения, а также Институтом развития профессионального образования;

выявление потребностей молодёжи в самореализации совместно с Аналитическим центром НАФИ;

обзор карьерных траекторий студентов совместно со Всероссийской олимпиадой студентов "Я — профессионал" и многие другие заслуживающие внимания исследования и измерения.

Как рассказал исполнительный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, с помощью исследований удаётся, в частности, выяснить, каких проектов или конкурсов не хватает россиянам и в каких сферах пока недостаточно возможностей для самореализации молодёжи.

"Например, в марте прошлого года мы проводили опрос среди более чем 73 тысяч молодых специалистов и выяснили, что большинство респондентов считают самыми востребованными инструментами для успешного старта карьеры стажировки. Тогда мы запустили проект "Профразвитие" — для тех, кто пока не имеет опыта работы, но хочет подготовиться к выходу на рынок труда. Мы получили огромный отклик как от молодёжи, так и от работодателей-партнёров, которые предлагали стажировки", — рассказал Бетин.

Результаты внешних и собственных исследований позволяют платформе корректировать текущие образовательные программы проектов и конкурсов, чтобы их участники не только получали опыт, но и прокачивали актуальные для их отрасли и рынка труда компетенции. Особое внимание в рамках проекта "Центры компетенций" уделяется масштабным опросам студентов — в 2023/2024 учебном году респондентами стали свыше 240 тысяч человек, которые помогали выявить приоритетные факторы выбора будущей работы среди молодёжи. Результаты исследования показали, что сегодняшние студенты чётко выражают свои желания к выбору будущих работодателей, ориентируясь на свои ценностно-компетентностные профили.

"Для них важны большие вызовы, осознание, что они являются частью чего-то большего и значимого. Главный мотиватор для молодёжи — признание их заслуг на первом этапе работы", — говорит заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

Аналитики "Центров компетенций" также составили обновлённый профиль компетенций молодого специалиста, который востребован работодателями, а также зафиксировали разрыв между рынком труда (потребностями работодателей) и актуальным состоянием сферы образования (представлениями студентов и преподавателей).