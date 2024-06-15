"Железный кашалот": Что известно о новом российском суперпроекте, не имеющем аналогов в мире Россия покоряет Арктику, создавая уникальные суда, которые никто в мире не может повторить. История самодвижущейся платформы, её главные цели в акватории Северного морского пути. 14 июня, 21:45 Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс". Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Добрый кашалот

Это судно уже окрестили "железным кашалотом", а американский журнал The Drive назвал его "уродливым". Но читатели с ним не согласились. Потому что форма нового российского судна подходит для пребывания в Арктике. Благодаря ей во льдах платформу "Северный полюс" не раздавит, а просто выдавит наверх.

Аналогов судну в мире нет. Судно предназначено для создания постоянной дрейфующей арктической станции. Первая такая станция "Северный полюс – 1" появилась в СССР в 1937 году. Тогда это был палаточный лагерь на льдине. Теперь дрейфующая платформа — это огромное многоэтажное судно, оснащённое современной аппаратурой. Даже в бортах станции находятся датчики — они фиксируют силу ледовой нагрузки, механику деформаций и разрушение льда при воздействии на него корпуса судна. Такого ещё никто не создавал. Россия — первая.

История создания платформы

Идея ЛСП — ледостойкой самодвижущейся платформы — родилась в голове полярного исследователя, гляциолога и океанолога Ивана Фролова в 2007 году. Но до реализации проекта было далеко. Только через десять лет, в 2017 году, было принято решение построить платформу. Проект разрабатывали в конструкторском бюро "Вымпел" совместно с будущим оператором платформы петербургским НИИ Арктики и Антарктики и заказчиком — Росгидрометом.

Учёный-географ, полярник, член-корреспондент РАН, научный руководитель Арктического и антарктического научно-исследовательского института Иван Фролов. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Строили платформу на Адмиралтейских верфях три года. Впервые судно было спущено на воду в 2020 году, а в 2022 году передано в эксплуатацию. Финансирование проекта шло в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды". Проект несколько раз дорабатывался в процессе строительства ЛСП. Окончательная стоимость "Северного полюса" составила девять миллиардов рублей.

Как устроена платформа "Северный полюс"

Длина пятипалубного судна составляет 81,3 метра, ширина 22,5 метра. Высота — 42,5 метра. Водоизмещение — 10 000 тонн, мощность энергетической установки 4200 кВт. Максимальная скорость хода — 10 узлов.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс". Фото © ТАСС / Лев Валентин Егоршин

Особенность ЛСП — корпус яйцевидной формы ледового класса Arc5, а местами и Arc8. Arc5 означает, что "Северный полюс" может самостоятельно передвигаться в разряженных (весенних) льдах толщиной до одного метра или следовать за ледоколом среди льдов до 1,2 метра. А Arc8 — что его корпус может выдержать давление плотных льдов толщиной до 2,1 метра или льдов толщиной до 3,1 метра весной и летом. Эксплуатировать платформу можно на всём протяжении Северного морского пути круглый год.

На борту ЛСП есть полноценный научный центр, включающий 17 лабораторий. С её борта можно вести наблюдения за ионосферой, магнитным полем и гравитацией Земли, изучать океан и его обитателей, проводить геологические исследования дна (в том числе томографию океанического бассейна), изучать экологию Северного Ледовитого океана.

В случае необходимости учёные могут во льдах вдали от судна развернуть выносную станцию из 20 лабораторий. ЛСП оборудована площадкой для вертолётов Ми-8 или Ми-38, а на борту есть снегоходы, болотоходы и тракторы ДТ-75. Судно оборудовано лебёдками, кранами, водолазной кран-балкой и шлюпками на 60 человек. Конфигурация корпуса такова, что качки почти нет даже в 8-бальный шторм.

Экипаж платформы

По обычным меркам "Северный полюс" — небольшое судно. Его экипаж составляет 14 человек. На борту могут работать одновременно 34 учёных. Есть где разместиться ещё шестерым пилотам вертолётов. Для экипажа и учёных на судне есть 4 блок-каюты, 44 одноместные каюты, 3 двухместные каюты. Блок-каюта — это спальня, санблок и кабинет. Все одноместные и двухместные каюты тоже оборудованы санблоками. На судне есть кинотеатр, солярий, сауна, спортивно-оздоровительный комплекс, офисы, медотсек, стоматологический кабинет, столовая. Подняться или спуститься на другие палубы можно на лифте. Есть опреснитель воды.

Члены экипажа ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс". Фото © ТАСС / Сергей Ещенко

Учёные могут работать на ЛСП вахтовым методом и меняться. Судно может работать автономно до двух лет. В кладовых платформы одновременно хранится 50 тонн продуктов: по 10 тонн мяса и картофеля, 7 тонн рыбы, 4 тонны колбасы, по 2 тонны капусты, свёклы и моркови, 3,5 тонны сахара, 8 тонн фруктов, 3 тысячи литров сока, 2 тонны мороженых овощей. Платформа рассчитана на эксплуатацию в течение 25–30 лет.

Основные задачи платформы "Северный полюс"

Основными задачами ЛСП становится исследование льдов Арктики для обеспечения судоходства по Северному морскому пути. Сейчас этот путь хорошо налажен до полуострова Ямал. Восточнее Ямала дела обстоят хуже. Учёные хотят научиться точно предсказывать поведение льдов в регионе. Этого требует не только экономика России, развернувшаяся к Востоку, но и политическая обстановка.

Судно должно обеспечить навигацию гидрометеорологическими прогнозами. Для этого платформа своим ходом идёт в восточную часть Ледовитого океана, там вместе со льдами дрейфует через Северный полюс планеты до пролива Фрама.

Ещё одна первоочередная задача — это исследование морского дна на Севморпути. В условиях Арктики сесть на мель означает серьёзный риск для экипажа и для груза торгового судна.

Третья важная задача — определение границ прибрежного шельфа и уточнение морских границ России. По Международной конвенции, континентальный шельф — собственность государства, у которого здесь проходит сухопутная граница.

Кроме того, перед учёными стоят задачи изучения атмосферы Земли и космоса. Но платформе предстоит стать не только научно-исследовательским судном. Она должна обеспечить постоянное присутствие России в Арктике. Проще говоря, продемонстрировать всему миру российский флаг на макушке планеты.

Первое дальнее плавание станции "Северный полюс"

В первую экспедицию "Северный полюс – 41" ЛСП ушла уже 18 сентября 2022 года. Она пробыла в Арктике 20 месяцев и 17 мая 2024 года вернулась в Мурманск. Участников экспедиции встречали у причала Мурманского рыбного порта с оркестром. Это было первое подобное событие за десять лет.

Возвращение платформы "Северный полюс". Фото © ТАСС / Сергей Ещенко

Всё прошло штатно — платформа, осуществляя попутные задачи, в сопровождении ледокола прошла Севморпутём три моря: Баренцево, Карское и Лаптевых. Затем повернула на север и со льдами продрейфовала через полюс. На борту был один незапланированный пассажир — пёс Буран. Он должен был сигнализировать полярникам о появлении в торосах белых медведей. Кроме медведей опасность для учёных представлял и сам лёд — им несколько раз приходилось перебазировать палаточный лагерь из-за разрушения льдин.

За 20 месяцев была получена огромная масса новых данных. Учёные выполнили 50 важных научных исследований. Биологи уже обнаружили, что вода в Ледовитом океане обитаема. Подо льдом живут десятки рачков и рыб.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс". Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Флаг экспедиции уже передан на хранение в НИИ Арктики и Антарктики. Руководитель НИИ Александр Макаров уже сообщил, что платформа прекрасно показала себя, ведь на её борту можно разместить оборудование, которое невозможно использовать на льду. Теперь наши учёные будут изучать Арктику с комфортом.

Авторы Майя Новик