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Регион
30 мая, 11:32

В Амстердаме погиб мужчина, попав в двигатель самолёта

В аэропорту Амстердама погиб мужчина, оказавшийся во включённой турбине самолёта

В амстердамском аэропорту Схипхол погиб человек, попавший в работающую турбину самолёта. Об этом заявили в пресс-службе голландской авиакомпании KLM.

"Речь идёт о рейсе KL1341, направлявшемся в Биллунд. В настоящее время мы заботимся о пассажирах и сотрудниках, которые стали свидетелями инцидента в Схипхоле. Сейчас ведётся расследование обстоятельств", сообщил перевозчик, рекомендовав обращаться к Королевской военной полиции Нидерландов за дополнительной информацией.

Происшествие случилось 29 мая. Имя погибшего не публиковалось. Также нет данных о том, был ли он сотрудником воздушной гавани или одним из пассажиров.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом авиаинциденте в чикагском аэропорту О'Хара. Один из двигателей самолёта, который взлетал, чтобы отправиться в Сиэтл, внезапно загорелся. Экипаж смог своевременно затормозить, после чего воздушное судно отбуксировали к воротам. На борту находились 148 человек. К счастью, в этой ситуации никто не пострадал, всех пассажиров пересадили на другой самолёт. Что стало причиной возгорания — неизвестно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Юрий Лысенко
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