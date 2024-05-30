В Амстердаме погиб мужчина, попав в двигатель самолёта

В амстердамском аэропорту Схипхол погиб человек, попавший в работающую турбину самолёта. Об этом заявили в пресс-службе голландской авиакомпании KLM.

"Речь идёт о рейсе KL1341, направлявшемся в Биллунд. В настоящее время мы заботимся о пассажирах и сотрудниках, которые стали свидетелями инцидента в Схипхоле. Сейчас ведётся расследование обстоятельств", — сообщил перевозчик, рекомендовав обращаться к Королевской военной полиции Нидерландов за дополнительной информацией.

Происшествие случилось 29 мая. Имя погибшего не публиковалось. Также нет данных о том, был ли он сотрудником воздушной гавани или одним из пассажиров.