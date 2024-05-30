В Амстердаме погиб мужчина, попав в двигатель самолёта
В аэропорту Амстердама погиб мужчина, оказавшийся во включённой турбине самолёта
В амстердамском аэропорту Схипхол погиб человек, попавший в работающую турбину самолёта. Об этом заявили в пресс-службе голландской авиакомпании KLM.
"Речь идёт о рейсе KL1341, направлявшемся в Биллунд. В настоящее время мы заботимся о пассажирах и сотрудниках, которые стали свидетелями инцидента в Схипхоле. Сейчас ведётся расследование обстоятельств", — сообщил перевозчик, рекомендовав обращаться к Королевской военной полиции Нидерландов за дополнительной информацией.
Происшествие случилось 29 мая. Имя погибшего не публиковалось. Также нет данных о том, был ли он сотрудником воздушной гавани или одним из пассажиров.
Ранее Life.ru рассказывал о другом авиаинциденте в чикагском аэропорту О'Хара. Один из двигателей самолёта, который взлетал, чтобы отправиться в Сиэтл, внезапно загорелся. Экипаж смог своевременно затормозить, после чего воздушное судно отбуксировали к воротам. На борту находились 148 человек. К счастью, в этой ситуации никто не пострадал, всех пассажиров пересадили на другой самолёт. Что стало причиной возгорания — неизвестно.
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