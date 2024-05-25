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25 мая, 17:39

В аэропорту Нидерландов с наркотиками задержали американскую рэпершу Ники Минаж

Ники Минаж. Обложка © ТАСС / ZUMA

Ники Минаж. Обложка © ТАСС / ZUMA

Американскую рэпершу Ники Минаж, известную, в частности, по хиту Kissing Strangers, задержали в аэропорту Схипхол в Нидерландах. Как пишет портал nu.nl, при себе у певицы были лёгкие наркотики.

Сотрудник аэропорта обыскивает багаж Ники Минаж. Артистка спорит с полицейским, когда её задерживают. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nickiminaj / X / nmcaviar

Сообщается, что 41-летняя артистка транслировала свой арест в прямом эфире в соцсетях. На кадрах, которые уже исчезли из аккаунта Ники Минаж в Instagram* и затем появились в соцсети X, запечатлено, как она спорит с полицейским. Певица подчёркивает, что у неё нет с собой наркотиков, однако правоохранитель приказывает сесть в фургон и отправиться в участок.

В субботу, 25 мая, исполнительница также опубликовала ролик, где разговаривает с мужчиной о своём багаже, который, как ей объясняют, надо проверить. На этой неделе певица выступала в Амстердаме. Сообщается, что она начала шоу с опозданием на два с половиной часа.

"Они пытались помешать мне попасть на шоу. Они забрали мои чемоданы, прежде чем я успела их увидеть. Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги за попытку сорвать тур после того, как всё остальное провалилось. Всё, что они делают, незаконно", — подчеркнула артистка.

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Ранее Life.ru писал, что американский рэпер P. Diddy избил экс-возлюбленную в отеле Лос-Анджелеса. Видео всплыло лишь спустя восемь лет после нападения.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Никита Осипов
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