Алексей Воробьёв чуть не попал в список предателей из-за подарка отца Анджелины Джоли

Российский певец Алексей Воробьёв выложил в соцсетях ролик из своего особняка в США, на котором он играет со своим псом. На видео можно заметить на одной из стен американский национальный флаг.

Американский флаг на стене дома Алексея Воробьёва в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow

В своих соцсетях Алексей Воробьёв опубликовал безобидное видео из своего дома в Лос-Анджелесе, где он занимает свою собаку разнообразными игрищами. Российские подписчики помимо милой собачки обнаружили в жилище артиста висящий на стене американский флаг. Сам певец пока не давал никаких комментариев по поводу своего домашнего аксессуара.

Воробьёв не проживает в Штатах на постоянной основе, однако имеет там дом. Артист предпочитает выступать в России, а поездки в США происходят у него лишь по рабочим делам. Друг артиста объяснил, что американский флаг в его доме — это подарок отца Анджелины Джоли — Джона Войта.

"Уж в чём-чём, а в недостаточной любви к России играющего на тульской гармони на всех концертах артиста обвинять смешно. Это его Родина, он любит её беззаветно и всегда подчёркивает, что именно здесь его место и его зрители", — рассказал он Kp.ru.

По словам собеседника издания, сейчас певец участвует в подготовке выхода 25-миллионного байопика "Рейган". И именно оттуда этот флаг. Его подарил Воробьёву после съёмок в знак уважения, снабдив соответствующей надписью, его партнёр по съёмочной площадке оскароносный Джон Войт, сыгравший офицера КГБ в отставке. Друг артиста заметил, что отец Джоли большой поклонник России.