Блогерша Сажина раскрыла правду об отношениях с завидным холостяком Воробьёвым

Предпринимательница и блогер-миллионник Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, рассказала, что её связывает с певцом и актёром Алексеем Воробьёвым. С артистом она познакомилась на съёмках клипа группы "Фабрика".

Как оказалось, теперь Елена и Алексей дружат. Блогер назвала его интересным и харизматичным парнем. Также она считает Воробьёва прекрасным режиссёром.

"Мне кажется, он настоящий режиссёр. Он так много додумал, доделал, что в моменте мы всё это осуществили", — поделилась Сажина в беседе с порталом "Страсти".