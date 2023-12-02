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2 декабря, 17:15

Блогерша Сажина раскрыла правду об отношениях с завидным холостяком Воробьёвым

Блогер Елена Сажина рассказала, что её с Алексеем Воробьёвым связывает дружба

<p>Алексей Воробьёв и Елена Сажина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/alexsparrow_official/197" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Воробьёв</a> / <a href="https://t.me/Helen_yes1/1966" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HELEN YES</a></p>

Алексей Воробьёв и Елена Сажина. Обложка © Telegram / Алексей Воробьёв / HELEN YES

Предпринимательница и блогер-миллионник Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, рассказала, что её связывает с певцом и актёром Алексеем Воробьёвым. С артистом она познакомилась на съёмках клипа группы "Фабрика".

Как оказалось, теперь Елена и Алексей дружат. Блогер назвала его интересным и харизматичным парнем. Также она считает Воробьёва прекрасным режиссёром.

"Мне кажется, он настоящий режиссёр. Он так много додумал, доделал, что в моменте мы всё это осуществили", — поделилась Сажина в беседе с порталом "Страсти".

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Стоит отметить, что к своим 35 годам Алексей Воробьёв заработал репутацию сердцееда и ловеласа. Артист состоял в отношениях с такими красавицами, как Виктория Дайнеко, Оксана Акиньшина и другие. В 2020 году он тайно женился на звёздном докторе Наталье Зубаревой в Лас-Вегасе. В СМИ писали, что в отношениях с певцом она родила сына Лео. При этом сам Воробьёв ни разу не подтверждал данные слухи. Весной этого года стало известно, что пара болезненно рассталась.

Наталья Исакова
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