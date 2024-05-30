Двое петербуржцев пытались спрятать в сумке тело мёртвого пенсионера, но попались полиции

В Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в сокрытии трупа пенсионера, чтобы завладеть его жильём. Об этом сообщает пресс-служба полиции Северной столицы.

"7 марта 2024 года в 21:17 в полицию Выборгского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в лесном массиве, справа от проезжей части автодороги, соединяющей Выборгское шоссе и автодорогу А 181, в 500 метрах от дома 4 по Центральной улице посёлка Симагино, обнаружена спортивная хоккейная сумка, в которой находился чёрный полиэтиленовый пакет с мумифицированным трупом неизвестного мужчины", — говорится в публикации.

Сумка, в которой нашли тело, в открытом и закрытом состоянии. Фото © Telegram / "Петербургская полиция"

При осмотре трупа правоохранители не заметили признаков насильственной смерти, тем не менее обстоятельства, при которых нашли тело, дали основание к возбуждению уголовного дела в рамках статьи 105 УК РФ "Убийство". Сотрудники следствия вскоре выявили двоих местных жителей в возрасте 35 и 43 лет, которые имели отношение к случившемуся. Один из них не трудоустроен, а второй работает начальником склада.