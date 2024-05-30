Путин поддержал идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы
Президент России Владимир Путин одобрил предложение о том, чтобы установить памятник на Поклонной горе к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Изготовить монумент хотят из переплавленных советских монет от современных поколений белорусов и россиян.
Эту тему затронули на церемонии вручения государственных наград. Путин за бокалом шампанского пообщался с гражданином Белоруссии, паралимпийцем Алексеем Талаем, который и рассказал главе государства о проекте создания народного памятника. По его словам, установлен он будет уже в следующем году.
Он отметил, что монеты собирались детьми не только в Белоруссии, России, но и в США, Европе, Израиле, теми, "кто помнит и чтит наших великих дедов и прадедов, которые сломали хребет фашизму". Вместе с тем он добавил, что принять участие в проекте уже решил белорусский лидер, а также выразил надежду получить монету и от Путина.
"Хорошая идея, вам спасибо за предложение", — сказал президент РФ.
А ранее Life.ru рассказывал о топ-7 памятниках Великой Отечественной войне, которые появились в России за последние 20 лет. Первое место занял мемориал "Воину-освободителю", который был установлен в 2022 году и с тех пор украшает город Кемерово. Он является копией монумента "Воин-освободитель", находящегося в Берлине. Подробнее о других памятниках — в нашем материале.
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