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Регион
30 мая, 16:22

Путин поддержал идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о том, чтобы установить памятник на Поклонной горе к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Изготовить монумент хотят из переплавленных советских монет от современных поколений белорусов и россиян.

Эту тему затронули на церемонии вручения государственных наград. Путин за бокалом шампанского пообщался с гражданином Белоруссии, паралимпийцем Алексеем Талаем, который и рассказал главе государства о проекте создания народного памятника. По его словам, установлен он будет уже в следующем году.

Он отметил, что монеты собирались детьми не только в Белоруссии, России, но и в США, Европе, Израиле, теми, "кто помнит и чтит наших великих дедов и прадедов, которые сломали хребет фашизму". Вместе с тем он добавил, что принять участие в проекте уже решил белорусский лидер, а также выразил надежду получить монету и от Путина.

"Хорошая идея, вам спасибо за предложение", — сказал президент РФ.

В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к бойцам ВСУ со Знаменем Победы
В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к бойцам ВСУ со Знаменем Победы

А ранее Life.ru рассказывал о топ-7 памятниках Великой Отечественной войне, которые появились в России за последние 20 лет. Первое место занял мемориал "Воину-освободителю", который был установлен в 2022 году и с тех пор украшает город Кемерово. Он является копией монумента "Воин-освободитель", находящегося в Берлине. Подробнее о других памятниках — в нашем материале.

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Life.ru

Николь Вербер
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