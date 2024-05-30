Путин поддержал идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о том, чтобы установить памятник на Поклонной горе к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Изготовить монумент хотят из переплавленных советских монет от современных поколений белорусов и россиян.

Эту тему затронули на церемонии вручения государственных наград. Путин за бокалом шампанского пообщался с гражданином Белоруссии, паралимпийцем Алексеем Талаем, который и рассказал главе государства о проекте создания народного памятника. По его словам, установлен он будет уже в следующем году.

Он отметил, что монеты собирались детьми не только в Белоруссии, России, но и в США, Европе, Израиле, теми, "кто помнит и чтит наших великих дедов и прадедов, которые сломали хребет фашизму". Вместе с тем он добавил, что принять участие в проекте уже решил белорусский лидер, а также выразил надежду получить монету и от Путина.

"Хорошая идея, вам спасибо за предложение", — сказал президент РФ.