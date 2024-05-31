АСРФ: Нидерланды не пустили рыбное судно из РФ под предлогом шпионажа
Российские рыбаки столкнулись с новыми ограничениями при поставках рыбной продукции в Евросоюз. Пускать суда из РФ в порты отказались Нидерланды, хотя проблем с необходимыми документами не было, пишет РБК.
Речь идёт о крупном транспортном хабе, через который рыба из РФ поставляется в ЕС. Груз не пустили 16 мая, заход судна был отменён местным портом Эмсхавен. Как рассказали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, судно принадлежит "Арктик Шиппин", которая входит в один из самых крупных рыбопромышленных холдингов России, группу "Норебо".
Более того, российским поставщикам заявили, что им нужно использовать "альтернативные пути доставки". Однако попытки изменить место выгрузки ни к чему не привели. Предположительно, предлогом для отказов могло стать расследование издания Pointer о том, что якобы рыболовные суда занимаются шпионажем.
"Голландские СМИ подняли откровенно русофобскую историю о том, что обновлённая в 2022 году Морская доктрина России якобы предусматривает прямое управление рыболовными и транспортными судами российскими властями, которые должны быть в постоянной готовности для выполнения неких "специальных операций". Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды", — пояснил президент АСРФ Алексей Осинцев.
При этом в "Норебо" пояснили, что рыбная продукция всё так же востребована в странах ЕС и конкретно на неё запретов нет.
Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил бывшего капитана Бундесвера к трём с половиной годам лишения свободы, как утверждается, за "шпионаж в пользу России". Свои действия он объяснил тем, что боялся ядерной эскалации.
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