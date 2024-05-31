В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов

В прошедший четверг, 30 мая, воздух в Москве впервые в этом году прогрелся до 30 градусов. В последний день весны жара перейдёт этот порог, и столбики термометров, вероятно, поднимутся ещё выше. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вчера в центре Москвы максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту — на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных плюс 30,1. На базовой метеостанции ВДНХ было плюс 28,5", — рассказал Тишковец в телеграм-канале.

При этом в последний день весны в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.