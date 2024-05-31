Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство с последующим расчленением

В Магадане суд признал местного жителя виновным в убийстве с последующим расчленением. Преступника приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СК России по региону в своём телеграм-канале.

По данным следствия, в апреле 2023 года в ходе совместного распития спиртного обвиняемый нанёс 57-летнему потерпевшему удар металлической трубой. Кроме того, он нанёс множество ударов ножом по голове и телу, причинив комбинированную травму, осложнившуюся травматическим шоком, от чего мужчина скончался на месте. После этого мужчина расчленил тело собутыльника и хранил его останки на балконе своей квартиры.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Судом также удовлетворён гражданский иск потерпевшей на сумму два миллиона рублей, говорится в сообщении.