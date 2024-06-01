Единое пособие по-новому, выпивка на верандах, штрафы за зимнюю резину и другие изменения с 1 июня С 1 июня россиян ждёт ряд законодательных и нормативных изменений, которые коснутся многих сфер жизни — от назначения социальных выплат до правил дорожного движения, турпоходов и лекарственного обеспечения. 1 июня, 05:15 Какие законодательные изменения ждут россиян с 1 июня 2024 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Изменение порядка расчёта единого пособия для семей с детьми

С 1 июня при исчислении среднедушевого дохода, от которого зависит, получит ли семья право на пособие, государство иначе начнёт учитывать алименты, средства на номинальных счетах детей и выплаты за родительские звания. В случае если имеется решение суда о назначении алиментов, то расчёт будет основываться на сумме, фактически поступившей на счёт. Если же размер алиментов установлен по соглашению сторон, то учитываться будет также фактическая сумма, но не менее 5% минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребёнка (4810,5 рубля), 33% — на двух детей (6349,86 рубля) и 50% — на трёх и более детей (9621 рубль).

Средства, выплачиваемые за звание "Мать-героиня", орден или медаль "Родительская слава" в расчёт среднедушевого дохода семьи браться не будут.

Не будут учитываться также и средства на номинальных счетах детей до 18 лет. Если ребёнок работает и получает зарплату, то она также не будет учитываться, если он при этом учится в школе, ссузе или вузе.

Пенсии детей-инвалидов нельзя будет списать за долги

С 1 июня вступает в силу закон, согласно которому пенсии и пособия детей-инвалидов нельзя будет списать со счетов в ходе исполнительного делопроизводства. Поскольку эти выплаты зачисляются на счета родителей, опекунов или попечителей, прежде их в общем порядке списывали в счёт погашения задолженностей, образовавшихся у родителей, опекунов или попечителей.

Вступающий в силу закон расширяет перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В этот список включили доходы в виде выплат к пенсиям по случаю потери кормильца за счёт средств федерального бюджета, социальные пенсии по инвалидности, федеральные социальные доплаты к пенсии, региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам и инвалидам, признанным недееспособными.

Новая медицинская справка для отправки ребёнка в летний лагерь

Теперь нужна новая справка для отправки ребёнка в лагерь в 2024 году. Фото © ТАСС / Михаил Сергеев

С 2 июня вступает в силу приказ Минздрава о новой форме медицинской справки для поездки ребёнка в летний лагерь. Согласно приказу в справке должны быть указаны все перенесённые ребёнком инфекционные и неинфекционные заболевания, сведения об операциях, травмах, аллергических заболеваниях и реакциях, о медицинской группе для занятий физкультурой. Такое изменение было введено, чтобы избежать нанесения вреда ребёнку из-за незнания медиками и персоналом детского учреждения особенностей состояния его здоровья.

Досрочное освобождение для заключённых женщин с детьми

С июня вводится послабление для отбывающих наказание за совершённые преступления небольшой тяжести женщин с детьми в возрасте до четырёх лет. Они получат право на условно-досрочное освобождение, если отсидели не менее четверти срока и их дети в возрасте до четырёх лет находятся в доме ребёнка исправительного учреждения. Ранее право на такое освобождение имели женщины с детьми в возрасте до трёх лет. Соответствующий закон вступает в силу с 10 июня.

За вовлечение детей в кражи могут посадить на восемь лет

С 9 июня вступает в силу закон, согласно которому вводится ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение трёх и более преступлений небольшой или средней тяжести. За совершение этого деяния можно будет получить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Прежде ответственность в виде лишения свободы была установлена только за вовлечение несовершеннолетних в преступную группу, совершение тяжких и особо тяжких преступлений, за вовлечение детей в преступления по мотивам политической, национальной, идеологической или религиозной ненависти.

Турпоходы станут безопаснее

С 1 июня 2024 года меняются правила допуска туристов на сложные маршруты. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В связи с ростом популярности внутреннего туризма с 1 июня меняются правила допуска туристов на сложные маршруты, а также ужесточаются требования к проводникам, сопровождающим путешественников на таких маршрутах. Компании будут обязаны классифицировать маршруты по степени сложности. А инструкторы-проводники будут проходить аттестацию по новым правилам. Также они обязаны уведомлять о выходе на маршрут и возвращении территориальные органы МЧС, органы регионального контроля и организации, которые их аттестовали. До этого уведомительная система имела рекомендательный характер.

"Документ устанавливает чёткие условия аттестации лиц, оказывающих туристам услуги по сопровождению на опасных маршрутах, а также порядок контроля за их работой. Меры направлены в первую очередь на повышение безопасности граждан и качества туристических продуктов", — рассказал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Продажа алкоголя на летних верандах

Любителей расслабиться на свежем воздухе в комфортной городской обстановке порадует нововведение, касающееся работы общепита. С 1 июня вступает в силу закон, который позволяет учреждениям общественного питания продавать крепкий алкоголь на сезонных площадках, примыкающих к ним, — летних верандах. Раньше там было разрешено продавать алкоголь крепостью не более 16,5%. Торговать же крепким алкоголем было запрещено, штраф за подобную продажу достигал 300 тысяч рублей.

Теперь же ресторан может продавать на летней веранде алкоголь вне зависимости от его крепости. Для этого он должен иметь лицензию на торговлю алкоголем, заново получать её для продажи алкогольных напитков на веранде не требуется.

Штрафы за зимнюю резину

С 1 июня вступает в силу новшество, которое ещё за несколько лет до этого пугало многих автовладельцев: сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей за использование летом зимней резины. Сумма штрафа составит 500 рублей. Запрет на зимнюю резину продлится до сентября.

Впрочем, на поверку это нововведение оказалось не таким уж и страшным, поскольку штрафовать будут только тех автовладельцев, которые продолжат ездить летом на шипованной зимней резине. Тем же, кто продолжит ездить летом на обычной зимней "липучке", ничего не грозит за исключением ускоренного износа шин, поскольку зимняя резина мягче и быстрее стирается при эксплуатации летом.

Список жизненно важных лекарств расширят

С 18 июня список жизненно важных лекарств пополнится пятью новыми препаратами. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

С 18 июня список жизненно важных лекарств пополнится пятью новыми препаратами. Среди них — три антивирусных препарата, включая лекарство для терапии ВИЧ, и два препарата для лечения рассеянного склероза.

В перечень вошли препарат для лечения пневмонии с международным непатентованным наименованием (МНН) "Цефепим + [Сульбактам]", выпускаемый российской компанией "Промомед" под брендами "Максиктам-АФ" и "Цефепим + Сульбактам", лекарство для терапии антиретровирусной инфекции "Ламивудин + Фосфазид", выпускающееся под маркой "Фосфаладин" "АЗТ Фармресурс", и препарат для лечения коронавирусной инфекции с МНН "Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат". Его под брендом "Амбервин пульмо" также выпускает "Промомед".

В перечень также вошло два препарата российской компании Biocad для терапии рассеянного склероза — "Сампэгинтерферон бета-1а" (бренд "Тенексиа") и "Дивозилимаб" ("Ивлизи»).

Включение медикаментов в перечень жизненно важных лекарств означает, что цены на них будут регулироваться государством, что позволит улучшить обеспечение ими пациентов.

Авторы Владимир Дюжий