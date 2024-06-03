Оптимальный вместо дорогого: Какими Android-смартфонами можно заменить iPhone в 2024 году Эксперты рассказали Life.ru, что покупать россиянам вместо iPhone, а также о количестве пользователей, переходящих от Apple на Android-устройства. 3 июня, 05:19 Какой смартфон купить вместо айфона в 2024 году. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Стоит ли покупать iPhone в 2024 году

Отвечая на вопрос о целесообразности покупки смартфона от Apple, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в 2024 году iPhone приобретать не стоит во многом из-за ограниченных возможностей этих устройств в России.

— IPhone — это имиджевое устройство, люксовое в какой-то мере. Сейчас смартфоны этого бренда ограничены функционально: например, не работает Apple Pay, нет многих приложений российских банков, отсутствует сервисная поддержка. То есть вы покупаете дорогой товар, однако обслужить его никак и нигде не можете. Поэтому любой Android-смартфон даже меньшей цены будет более функциональным, — считает эксперт.

Apple против Samsung

Аналогами для iPhone эксперт называет серию Galaxy от компании Samsung: "В среднем они стоят на 30% дешевле, чем аналогичные аппараты от Apple". При этом, отмечает Муртазин, у Apple нет аналогов модели S24 Ultra на сегодняшний момент.

— Кроме Samsung в качестве альтернативы можно рассмотреть Honor или, например, Huawei, однако необходимо иметь в виду, что у неё не работают Google-сервисы, — резюмировал Муртазин.

Какие модели на базе Android можно купить на замену iPhone









Почему до сих пор выбирают Apple

Life также узнал об особенностях перехода со смартфонов Apple на устройства на базе Android. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: все дело в потребительских привычках. Эксперт подчёркивает, что обладатели iPhone являются "более консервативной аудиторией, которая редко переходит на модели Android". По его словам, люди, покупающие Apple, имеют достаточно высокие доходы. Те люди, чьи финансовые возможности не позволяли купить самые новые модели iPhone, всё равно покупали подешевевшие модели iPhone прошлых поколений.

— Процент людей, которые переходят с Apple на Android, крайне невелик. Можно взять альтернативу, например Samsung S24, но это будет также дорого. На мой взгляд, люди всё равно будут стараться иметь возможность приобрести iPhone, нежели заменить его смартфоном другой компании, — добавил Денис Кусков.

Авторы Михаил Сироткин