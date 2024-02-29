Эксперт объяснил, как избежать превращения Xiaomi в "кирпич" при массовом сбое

Массовый сбой системы на смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi мог произойти из-за недостаточной проверки обновления перед выпуском. Об этом заявил проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко в беседе с Life.ru.

"Массовый сбой системы на смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi — это серьёзная проблема, которую разработчики и служба поддержки должны внимательно рассмотреть. Вероятно, это произошло из-за недостаточной проверки обновления перед выпуском. Несоответствие версии и модели смартфона при обновлении может стать причиной такой массовой проблемы", — пояснил он.

Чтобы обезопасить себя, владельцам смартфонов следует временно отключить автоматические обновления и изучить отзывы о новых выпусках. Важно быть бдительными и ожидать подтверждения от производителя о стабильности обновления до его установки. Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко

Тем пользователям, которым пришлось столкнуться с такой проблемой, эксперт посоветовал связаться со службой поддержки, предоставить им все детали и дождаться решения проблемы до установки обновления.