Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 15:54

Эксперт объяснил, как избежать превращения Xiaomi в "кирпич" при массовом сбое

Эксперт Савченко: Чтобы избежать сбоя Xiaomi, нужно отключить автообновление

Массовый сбой системы на смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi мог произойти из-за недостаточной проверки обновления перед выпуском. Об этом заявил проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко в беседе с Life.ru.

"Массовый сбой системы на смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi — это серьёзная проблема, которую разработчики и служба поддержки должны внимательно рассмотреть. Вероятно, это произошло из-за недостаточной проверки обновления перед выпуском. Несоответствие версии и модели смартфона при обновлении может стать причиной такой массовой проблемы", — пояснил он.

quote

Чтобы обезопасить себя, владельцам смартфонов следует временно отключить автоматические обновления и изучить отзывы о новых выпусках. Важно быть бдительными и ожидать подтверждения от производителя о стабильности обновления до его установки.

Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко

Тем пользователям, которым пришлось столкнуться с такой проблемой, эксперт посоветовал связаться со службой поддержки, предоставить им все детали и дождаться решения проблемы до установки обновления.

Россиян предупредили, что мошенники могут управлять смартфонами через приложения
Россиян предупредили, что мошенники могут управлять смартфонами через приложения

Ранее Life.ru сообщал, что массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Пользователи гаджетов жаловались на постоянную перезагрузку и непроизвольно включающийся режим восстановления. Однако позже в российской службе поддержки компании заявили, что проблема не является серийной.

Обложка ©

t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров