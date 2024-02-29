Xiaomi успокоила россиян после сбоя, который превращает смартфон в "кирпич"
Xiaomi заявила, что проблема с их смартфонами не массовая
Владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi пожаловались на массовый сбой. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Сбой в смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi при обновлении операционной системы не является массовым, заявили ТАСС в российской службе поддержки компании Xiaomi.
Пользователям порекомендовали перезагрузить устройство ещё раз и, если это не поможет, — сбросить гаджет до заводских настроек через меню восстановления (Recovery Menu). В официальной группе Xiaomi в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что Xiaomi уже работает над проблемой.
Напомним, ранее россияне – владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi пожаловались на массовый сбой. После сегодняшнего обновления SystemUI Plugin гаджеты превращаются в "кирпич" — зависают и переходят в режим постоянной перезагрузки. По словам пользователей, единственный способ вернуть смартфон к жизни — выполнить полный сброс настроек в Recovery Menu. Однако в таком случае все данные, включая приложения и фотографии, просто удалятся.