Xiaomi успокоила россиян после сбоя, который превращает смартфон в "кирпич"

Сбой в смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi при обновлении операционной системы не является массовым, заявили ТАСС в российской службе поддержки компании Xiaomi.

Пользователям порекомендовали перезагрузить устройство ещё раз и, если это не поможет, — сбросить гаджет до заводских настроек через меню восстановления (Recovery Menu). В официальной группе Xiaomi в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что Xiaomi уже работает над проблемой.