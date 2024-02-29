Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi и Redmi после обновления системы
Сбой у смартфонов Xiaomi и Redmi. Обложка © T.me / Mash
Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Владельцы гаджетов жалуются на постоянную перезагрузку и непроизвольно включающийся режим восстановления. Проблемы начались после сегодняшнего обновления SystemUI Plugin, пишет Mash.
Пользователи предупредили, что лучше пока не запускать предлагаемый системой апдейт, иначе гаджеты уходят в цикличную перезагрузку. Интересный факт, что обновление получили даже старые модели смартфонов, хотя оно на них даже не было рассчитано. При этом пользователи пишут, что службы поддержки их игнорируют и никак не помогают решить проблему.
А пару дней назад массовый сбой произошёл в работе мессенджера Telegram. Неполадки наблюдались во многих городах России. Более того, в Роскомнадзоре уточнили, что проблемы фиксировались в США, Германии и ещё нескольких странах.