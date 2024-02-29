Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi и Redmi после обновления системы

Пользователи предупредили, что лучше пока не запускать предлагаемый системой апдейт, иначе гаджеты уходят в цикличную перезагрузку. Интересный факт, что обновление получили даже старые модели смартфонов, хотя оно на них даже не было рассчитано. При этом пользователи пишут, что службы поддержки их игнорируют и никак не помогают решить проблему.